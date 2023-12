L’avenir d’Ounahi, une info importante sur la Coupe de France, Luis Henrique de retour… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : L’avenir d’Ounahi, une info importante sur la Coupe de France, Luis Henrique de retour…

L’OM affrontera Thionville en 32e de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, les arbitres sont tombés et une info importante est à souligner !

Il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille a su quelle équipe sera à affronter pour le début de l’aventure en Coupe de France ! Pour ces 32 de finale, c’est Thionville qui accueillera les Marseillais dans le stade du FC Metz, Saint-Symphorien. Pour cette première rencontre de CdF, l’OM connaît l’équipe d’arbitre qui sera sur le terrain !

Romain Lissorgue sera chargé d’arbitrer ce match avec Cédric Favre et Ludovic Zmyslony pour l’assister. Le quatrième arbitre sera Alexandre Perreau Niel. Information importante confirmée par la FFF, il n’y aura pas de VAR pour ces 32e de finale de Coupe de France !

Dans des propos relayés par l’Equipe, François Ventrici, président de Thionville-Lusitanos, a affiché sa satisfaction suite au tirage au sort de Coupe de France. Ce dernier est ravi d’affronter l’OM, un match qui va se jouer à Metz : « On voulait jouer l’OM. C’est extraordinaire. Nous sommes un club de N3, issu d’une fusion entre deux clubs. On est montés trois années de suite, on a 550 licenciés. Je suis ravi pour la ville, les bénévoles. Il y a de grandes chances que ça se joue à Metz. On va bien s’entourer, prendre le temps. Je peux vous garantir que l’organisation sera au top. »

Censé revenir à l’Olympique de Marseille lors du mercato d’hiver, Luis Henrique est déjà remplacé ! John Textor aurait trouvé son remplaçant dans le championnat argentin.

Ces dernières semaines, les rumeurs envoyaient Luis Henrique de retour à l‘Olympique de Marseille ! L’attaquant brésilien prêté à Botafogo n’a pas réussi à convaincre le club de lever son option d’achat. Il devrait donc revenir à Marseille mais pourrait repartir aussitôt comme l’expliquait Pablo Longoria en conférence de presse.

Le club brésilien lui a d’ailleurs déjà trouvé un remplaçant ! Comme l’explique Fabrizio Romano ce samedi, Botafogo est proche de récupérer Cristian Medina de Boca Junior. Le club qui appartient à John Textor devrait poser 7M€ pour s’attacher ses services. Le club argentin en voudrait plus pour lâcher le milieu offensif capable d’évoluer sur un côté.

🇦🇷 Botafogo have offered $7m to sign Cristian Medina from Boca Juniors. The proposal includes 20% sell-on clause.

Boca Juniors want more to sell 2002 born talented midfielder, Botafogo could bid again soon.

🌳 Nottingham Forest also asked for Medina weeks ago — no agreement. pic.twitter.com/rOwfnvu4XC

