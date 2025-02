Le bel hommage de Bennacer à Bentaleb !

Victime d’un malaise cardiaque en juin 2024 et alors qu’il ne pensait plus jamais rejouer au niveau professionnel, Nabil Bentaleb a retrouvé les terrains ce dimanche et a marqué suite à l’un de ses premiers ballons lors de la victoire 2-0 des siens face à Rennes, scellant ainsi une belle histoire de résilience en ce début d’année. Un retour salué par son compatriote Ismaël Bennacer, qui lui a rendu un vibrant hommage sur X.

Après plus de 8 mois d’absence et une longue convalescence, Nabil Bentaleb a enfin pu refouler les pelouses ce week-end. Entré en jeu à la 76′, l’international algérien a, sur l’un de ses premiers ballons, trouvé le chemin des filets en suivant parfaitement une tête repoussée par Brice Samba. Un moment fort en émotion pour le natif de Lille, ses coéquipiers et les supporters, qui ont applaudi son retour parfait à la compétition après cette épreuve difficile.

Le message fort d’Ismaël Bennacer

Ce retour n’a donc pas laissé insensible son compatriote Ismaël Bennacer, tout juste arrivé à l’Olympique de Marseille cet hiver. Le milieu de terrain phocéen a tenu à saluer Bentaleb sur les réseaux sociaux en publiant un message de soutien et de fierté :

« Les vrais champions se relèvent toujours, Bravo Nabil ton retour force le respect ! »

Les vrais champions se relèvent toujours. Bravo @nabilbentaleb42, ton retour force le respect 👏🏼🇩🇿 — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 16, 2025

