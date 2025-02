La leçon technique de Gouiri, Le gros coup de gueule de Longoria et Que devient Olivier Ntcham… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche :

Une leçon technique signée Gouiri !

L’OM s’est imposé 5-1 face à St Étienne lors de la 22e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Amine Gouiri après cette démonstration des hommes de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 5-1 face à St Étienne en démontrant une nette supériorité. Dominant largement la rencontre, les Marseillais ont affiché une possession élevée où ils ont contrôlé le ballon 71 % du temps tout en tirant au but à pas moins de 28 reprises. Après 1 magnifique but de Gouiri (27e), ce n’est qu’en seconde période que l’équipe a réellement déroulé. En 10mn chrono, les olympiens ont trouvé le chemin des filets à 3 reprises avec Greenwood (50e), Murillo (58e) et Gouiri (60e). Rabiot ajoutera un 5ème but d’une jolie tête sur une remise de l’entrant Amar Dedić (77e). Peu après, lors d’un contre rapide, l’ASSE réduira l’écart grâce à Lucas Stassin (79e).

La note d’Amine Gouiri : 8,5/10

Son appréciation

En première période, il s’est distingué par une grosse activité sur le front de l’attaque qui a été récompensée à la 25′ par une magnifique frappe enroulée qui est venue se loger directement dans la lucarne de Larsonneur. En seconde période, l’international algérien n’a pas baissé la cadence puisque dès la 48′ c’est sur son centre que Nadé vient mettre la main et offrir un pénalty à l’OM. Un pénalty que Greenwood transformera pour le 2-0 (48′). Ensuite, il butte sur Larsonneur avant que Murillo ne pousse le ballon dans les buts vides (58′), avant de s’offrir un doublé à la 60′ grâce à une merveille de ballon piqué suite à une offrande de Pierre-Emile Højbjerg. Il manque de peu de s’offrir un triplé sur un joli service de Rabiot mais il voit son tir piqué sorti par Larsonneur (64′). Sur le 5ème but olympien, c’est lui qui centre au second poteau pour Dedić, qui d’une très belle remise de la tête, a permis à Rabiot de pousser le ballon dans le but vide. Il est ensuite sorti à la 81′ sous les ovations du Vélodrome qui l’ont récompensé d’un match quasi-parfait.

Les notes des médias

Note de L’Equipe 8/10 Gautier Larsonneur l’a privé d’un triplé, après qu’il a emprunté une nouvelle fois l’autoroute du soleil ouverte par le simili-bloc stéphannois (64′), hier, puis Léo Pétrot l’a devancé in extremis sur un centre au cordeau (76′). Avant cela, Gouiri a tout réussi, ou presque, des centres gourmands, un dézonage toujours à propos, une talonnade exquise dans la surface pour relayer Amar Dedić (71′) et un jolie doublé (27′, 60′). Note de Maxifoot 9/10 L’attaquant a encore confirmé ses débuts réussis sous les couleurs de l’Olympique de Marseille ! Sans être omniprésent en début de partie, l’international algérien a été dans le bon tempo pour échanger avec ses partenaires. Puis sur un ballon d’Højbjerg, l’ancien Rennais a décoché une magnifique frappe à l’entrée de la surface pour ouvrir le score ! Son premier but à l’OM ! Par la suite, il a continué d’être juste dans ses combinaisons et a d’ailleurs provoqué le penalty sifflé contre Nadé. Lancé par Højbjerg, l’ex-Lyonnais s’est même offert un doublé sur un joli piqué. Un petit regret ? Il a perdu un duel face à Larsonneur pour le triplé… On a aussi adoré sa talonnade sur l’occasion de Dedic et son centre sur l’action du but de Rabiot. Remplacé à la 81e minute par Jonathan Rowe (non noté), qui a échoué sur Larsonneur dans les derniers instants. Note de FootMercato 9/10 Une masterclass, une de plus. Auteur de débuts retentissants sous la tunique marseillaise (3 passes décisives au coup d’envoi), l’ex-attaquant de Rennes a encore répondu présent face aux Verts. Tout proche de surprendre le portier stéphanois sur un centre enroulé fuyant (7e), il ouvrait finalement le score d’une sublime frappe enroulée dans la lucarne opposée de Larsonneur (27e). Encore présent dans la surface pour reprendre un centre de Luis Henrique (38e), il a également fait preuve d’une belle implication défensive. A l’origine du penalty menant au deuxième but olympien et impliqué sur le troisième but de Murillo, le numéro 9 de l’OM enflammait définitivement l’Orange Vélodrome en s’offrant un doublé d’un petit piqué parfait (60e). Tout proche du triplé sur un nouveau petit piqué détournée par Larsonneur (64e) et auteur d’un centre parfait sur le but de Rabiot (77e), Gouiri a tout simplement fait vivre un cauchemar à l’ASSE. Remplacé par Rowe (81e)

Droits TV : Le gros coup de gueule de Longoria

Le collège des présidents de Ligue 1 se tenait ce vendredi dans un contexte de tension entre la LFP et DAZN France et le président de l’OM, Pablo Longoria n’a pas caché son agacement face à cette situation…

Face à un différend entre DAZN et la Ligue sur le paiement d’une échéance financière de 70 millions d’euros, dont 35 millions auraient dû être versés en février, un climat assez rude s’est installé dans les échanges entre les présidents de Ligue 1 et l’institution présidée par Vincent Labrune. À l’occasion du collège des présidents de Ligue 1 qui se tenait par visioconférence ce vendredi, Pablo Longoria en a profité pour pousser un coup de gueule face à cette situation ubuesque.

Pablo Longoria agacé…

Le président olympien a ainsi évoqué son agacement d’apprendre les avancées de dossier uniquement par la presse :

« Je suis fatigué d’apprendre par la presse ce qu’il se passe dans ce dossier ! »

Selon RMC, face à ce contexte de forte tension, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, aurait même évoqué une éventuelle démission de son poste de patron du collège de Ligue 1. Une potentielle démission à laquelle Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Pierre Rivère se sont opposés en apportant tout leur soutien au dirigeant champenois. Un avis qui ne serait pas partagé par le président du RC Lens, Joseph Ourghourlian, qui aurait évoqué « Il fait du super boulot pour toi Nasser, pas pour nous ! »

Un climat plus que tendu dans ce dossier qui annonce encore de nombreux rebondissements.

Affaire à suivre…

Que devient Olivier Ntcham ?

Olympien éphémère à 6 reprises lors de la saison 2020-2021, qu’est devenu l’ex-joueur de l’OM Olivier Ntcham ?

Prêté par le Celtic FC en février 2021, le milieu de terrain français Olivier Ntcham rejoint l’Olympique de Marseille pour la seconde moitié de la saison 2020-2021. Cependant, son arrivée tourne immédiatement à l’imbroglio. André Villas-Boas, alors entraîneur de l’OM, déclare en conférence de presse qu’il n’avait pas validé ce transfert et qu’il n’était pas en accord avec la direction sur ce choix. Le coach portugais présente sa démission dans la foulée, ce qui place Ntcham dans une situation délicate dès son arrivée. Sur le terrain, son passage est bref et peu concluant, avec seulement 4 apparitions en Ligue 1 et 2 en Coupe de France, sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive. L’OM ne lève pas l’option d’achat et Ntcham retourne au Celtic à l’issue de son prêt.

Un parcours entre le Royaume-Uni et la Turquie

De retour en Écosse, Ntcham n’est pas conserver par les « Bhoys ». En août 2021, il s’engage librement avec Swansea City, club évoluant en Championship anglaise. Durant deux saisons avec le club gallois, il dispute 82 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 12 buts et délivre 6 passes décisives, retrouvant ainsi du temps de jeu et de la confiance.

À l’été 2023, en quête d’un nouveau défi, Ntcham signe un contrat de trois ans avec Samsunspor, club turc alors récemment promu en Süper Lig. Arborant le numéro 10, il devient rapidement un élément majeur de l’équipe. Lors de la saison 2023-2024, il participe à 27 rencontres de championnat et marque 6 buts. Cette saison, l’ancien marseillais cumule déjà 22 apparitions toutes compétitions confondues pour un total de 5 buts et 1 passe décisive.

Chief, come back.

We need you.

You are so much more than that!pic.twitter.com/2bOCoYSrcE@OlivierNtcham — Samsunspor | yirmiocakorg (@yirmiocakorg) February 13, 2025

À 29 ans, Olivier Ntcham semble donc enfin avoir trouvé une certaine stabilité du côté de Samsunspor. Titulaire indiscutable, il enchaîne les bonnes prestations et joue un rôle clé dans l’entrejeu du club turc. Son influence grandissante lui permet également de rester dans les plans de la sélection camerounaise. Reste à voir si cette régularité lui offrira une nouvelle opportunité dans un championnat plus huppé ou s’il choisira de s’inscrire dans la durée en Turquie.

