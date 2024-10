Le choc face au PSG, Greenwood parcours précoce et le « pire latéral de Serie A » dans le short-list? Les 3 infos de ce dimanche !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Le choc face au PSG, Greenwood parcours précoce et le « pire latéral de Serie A » dans le short-list?

OM – PSG : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le PSG pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PSG aura lieu à 20h45 à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur DAZN.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli

Murillo Balerdi Kondogbia Brassier

Rabiot Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique

Wahi

PSG :

Donnarumma

Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes

Vitinha, J. Neves, Zaïre-Emery

Dembélé, Asensio, Barcola

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – PSG

L’arbitre désigné pour OM – PSG ce dimanche est François Letexier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Eric Wattellier.

Les deux arbitres assistants vidéo seront Cyril Gringoire et Nicolas Rainville.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 89%)

– Pourcentage de pluie : 20%

– Température 18°C / ressentie 17°C

– Vent : NNE 9km/h

– Taux d’humidité : 82%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS PSG en L1

Victoires de l’OM : 32 Match nul : 20 Victoires PSG : 36

Déclarations d’avant-match

Luis Enrique en conférence de presse : « De Zerbi est un entraîneur passionnant, je l’ai suivi à Brighton. Sur ce qu’il cherche avec le ballon, la manière dont il veut dominer les matches, avec un pressing constant et haut, c’est très intéressant. Il parvient à convaincre et amener les joueurs avec lui. C’est un entraîneur passionnant. Je me suis beaucoup amusé à regarder ses matches à Brighton. J’espère que je m’amuserai moins demain (dimanche). » (source L’Équipe)

Roberto De Zerbi était présent ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Il a évoquer la manière dont ses joueurs devront disputer le classique de dimanche soir :« Je parle presque tous les jours avec les joueurs. Beaucoup ne jouaient pas en France l’année dernière, ça demande une adaptation, mais je pense que nous sommes capables de l’emporter. J’ai entendu dire que la dernière victoire datait d’il y a deux ans, qu’il y’avait eu beaucoup de défaites et de buts encaissés lors des derniers affrontements, il ne faut pas y penser. Il faudra jouer avec courage !«

Mercato : L’OM se positionne sur « le pire latéral » de Serie A?

Récemment, l’OM a été lié à la piste Calabria, joueur de l’AC Milan. Pour un compte suiveur du championnat italien, il s’agit du pire latéral du Serie A.

Ce week-end, le site calciomercato expliquait que Davide Calabria était sur la liste de l’OM qui recherche un latéral droit pour cet hiver. D’après le compte Actualité Serie A qui suit le championnat italien, il n’est pas vraiment la recrue idéale pour les Marseillais.

« Pour les marseillais : Calabria est peut-être le pire latéral titulaire du championnat. Il est limité dans tous les compartiments et se blesse souvent. Dites vous que Milan a des problèmes de latéraux et listes UEFA mais ne veut pas le prolonger avec réduction de salaire », a posté le compte en réaction à la rumeur.

Mbemba remporte une première manche face à l’OM

L’ancien joueur de Porto aurait vu ce vendredi, la commission juridique de la ligue lui donner raison. Selon les informations de La Provence l’appel de la sanction émis par le défenseur congolais aurait portait ses fruits auprès des instances de la ligue.

L’OM va devoir repasser à la caisse…

En effet, le défenseur central avait été sanctionné, il y a quelques semaines, par le club phocéen, d’une retenue de salaire de 23 jours avec comme motif le fait qu’il aurait refusé de se soustraire à certains examens médicaux. Comme nous l’apprends donc La Provence, celui qui a récemment réintégré le groupe professionnel se serait vu donner raison par la commission juridique de la Ligue qui aurait annulé l’amende et contraint l’OM à verser les salaires retirés au joueur.

OM : Cette star à qui faisait penser Greenwood quand il était jeune

Clive Michallat, recruteur pour Bradford City, a révélé dans La Provence que Mason Greenwood montrait déjà un talent exceptionnel dès l’âge de 6 ans, dribblant aisément plusieurs adversaires lors d’un entraînement. Greenwood, aujourd’hui joueur de l’Olympique de Marseille, s’entraînait même à l’époque avec des enfants plus âgés, confirmant un potentiel rare dès son plus jeune âge.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood suscite l’intérêt des supporters et des observateurs. Ses capacités techniques, reconnues dès son plus jeune âge, sont mises en lumière par des propos de Clive Michallat, recruteur pour Bradford City, rapportés ce dimanche dans La Provence.

Michallat revient sur un moment clé des débuts de Greenwood, où, lors d’un entraînement, le jeune joueur a impressionné par sa maîtrise du ballon. Il raconte : « C’était il y a plusieurs années, mais il me semble que c’était hier. J’ai repéré Mason lors d’un tournoi d’été local. Il jouait pour une équipe appelée Idle Juniors. Il bougeait beaucoup comme Ryan Giggs. En fait, je me souviens avoir pensé qu’il ne courait pas mais semblait se moquer des joueurs adverses. À l’époque, il était déjà remarquable qu’il puisse utiliser ses deux pieds. À 6 ans !” Cet épisode, selon Michallat, a rapidement mis en évidence le potentiel de Greenwood.

À la suite de cette démonstration, Greenwood rejoint l’académie pour s’entraîner régulièrement, malgré son très jeune âge. Michallat précise : “Il est ensuite venu à notre académie pour s’entraîner. Il avait moins de 7 ans mais il était tellement bon qu’il s’est entraîné avec nos moins de 10 ans !”

De Zerbi attend plus de Greenwood

« Greenwood, j’attends beaucoup de lui. Il est très bon mais différent des autres. Il peut encore être plus collectif. Il est humble, collectif. Il peut devenir un joueur total même s’il ne l’est pas encore. Mon travail et celui du staff, c’est de le faire progresser », a déclaré le coach devant les journalistes.

Bloquer l’axe face au PSG, une bonne solution? De Zerbi répond !

« C’est difficile de contrer ces équipes, si on bloque l’axe, on risque de se découvrir sur les côtés. On doit trouver un bon mix entre ça et bloquer les ailes. On doit pas oublier qu’on est l’OM, qu’on veut le ballon. Quand on signe à l’OM, on sait qu’on doit avoir l’ambition de gagner ces matchs sinon on change de club. Le groupe du PSG vit depuis très longtemps, pas 2 mois alors que moi je suis arrivé il y a quelques mois. On a l’ambition de faire le match d’une certaine façon, vouloir le jouer comme on le souhaite. On va subir mais on doit avoir l’ambition de le gérer pour qu’il se déroule comme on le souhaite. J’en attends toujours beaucoup de mes joueurs. Je suis amoureux de mon équipe. On peut s’améliorer mais on a une équipe forte. On doit améliorer l’équilibre. Dimanche, ça reste 3 points. C’est une étape importante mais notre chemin ne se terminera pas lundi. Il y a encore des matchs, des jours qui vont suivre… On doit faire tout ça avec courage. Ce sera important pour notre parcours. Paris moins fort? Je ne sais pas, le PSG n’est pas mon équipe. Je me concentre sur l’OM. C’est une très bonne équipe mais l’OM doit préparer les matchs pour être protagoniste. On le fera peu importe l’adversaire. C’est ça qui m’empêche de dormir, pas le fait que le PSG soit meilleur qu’avant ou non. »