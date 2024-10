Pour Drogba, l’OM peut avoir de l’espoir en raison des performances du PSG…

Rarement ces dernières années, le match OM/PSG aura constitué un tel choc avec un véritable enjeu. Premier et troisième, les deux équipes se détachent du reste de la Ligue 1 en ce début de saison mais les parisiens font malgré tout toujours la course en tête…

Cependant, ils sont loin d’avoir écrasé la concurrence et ne séduisent pas toujours, comme en milieu de semaine avec ce nul décevant en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven (1-1). Pour Didier Drogba, invité de L’Équipe du soir, le match n’est en tout cas pas joué d’avance : « je pense que Marseille a sans doute des doutes à lever et les performances actuelles du Paris Saint-Germain les encouragent à avoir un peu d’enthousiasme en abordant ce match. »

OM – PSG : Optimiste, Di Meco met la pression sur les Marseillais !

« Cette fois, c’est sûr, c’est la bonne. » Cette phrase emblématique résonne parmi les supporters marseillais, qui, à l’approche de chaque Classique OM PSG, espèrent une victoire face à leur rival parisien. Les fans scrutent les signes d’un éventuel déclin du PSG pour croire en une victoire tant attendue, espérant vibrer ensemble au Vélodrome.

À noter que l’Olympique de Marseille n’a pas battu le Paris Saint-Germain à domicile en Ligue 1 depuis le 27 novembre 2011. La question se pose donc : cette série noire va-t-elle prendre fin ce week-end ? « J’y crois vraiment », a affirmé Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC, après le match nul du PSG. Bien que les joueurs de Luis Enrique aient montré de bonnes intentions, leur manque de présence dans la surface et leur imprécision devant le but soulèvent des préoccupations à ce niveau.

A lire : OM : Cette recrue que De Zerbi imagine en Equipe de France !

Les problèmes offensifs du PSG sont préoccupants. J’ai hâte d’être à dimanche soir

« Tu as hâte d’être dimanche soir », a ajouté Di Meco, qui estime que le dernier match du PSG ne révèle pas forcément la force de l’OM. « Si on me demande de choisir entre Monaco et le PSG, je choisis le PSG », a-t-il précisé. Il a noté que même si le PSG avait dominé, cela ne l’aurait pas rassuré davantage. « Ils manquent d’un avant-centre, et Dembélé, bien qu’efficace, ne peut pas tout faire. Les problèmes offensifs du PSG sont préoccupants. J’ai hâte d’être à dimanche soir. »