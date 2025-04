Le coach de l’AS Monaco pointe le point faible de l’OM et lance le match !

À deux jours du choc contre l’Olympique de Marseille, Adi Hütter, entraîneur de l’AS Monaco, s’est exprimé en conférence de presse sur l’enjeu de la rencontre prévue samedi au stade Louis-II, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Après une défaite à Brest (2-1) le week-end dernier, le technicien autrichien veut voir son équipe réagir face à un concurrent direct.

« Huit défaites dans la saison, c’est évidemment trop ! Mais à côté de ça nous sommes troisièmes, à deux petits points derrière l’Olympique de Marseille, contre qui nous allons disputer un match de « Ligue des champions ». Samedi, c’est une rencontre totalement différente qui nous attend face à l’OM, qui possède un tout autre style de jeu, basé sur la possession du ballon. »

L’entraîneur monégasque a salué le travail réalisé par Roberto De Zerbi, à la tête de l’OM, et s’est montré lucide sur les forces et les faiblesses de son adversaire du week-end. « J’ai vu leur match contre Toulouse, comme la plupart de leurs confrontations cette saison. Ils ont une idée et une structure claires, mises en place par Roberto De Zerbi. Je sais qu’ils n’ont qu’un vrai défenseur à disposition dans cette charnière à trois dans l’axe, et parfois, ils ont des difficultés dans ce domaine, comme nous en avons. »

Face à un adversaire adepte de la relance courte et du jeu au sol, Hütter veut adapter son approche. « Ils aiment construire les actions de derrière, avec Geronimo Rulli notamment qui est très disponible à la relance. Adrien Rabiot est lui dans une forme fantastique en ce moment et Mason Greenwood peut-être ce joueur décisif, en faisant la différence par le dribble, par sa technique et sa vitesse. Leur style peut être une menace pour nous. En tout cas, nous connaissons leurs qualités. »

Ce duel direct revêt une importance particulière dans la course au podium. « C’est un match très important, je ne veux pas dire décisif, mais celui qui gagnera ce duel, s’il y en a un, aura évidemment un avantage pour la fin de saison avant les cinq autres journées qu’il nous reste à disputer derrière. » Conscient de l’enjeu, Adi Hütter espère une réaction de ses joueurs et appelle à une performance complète. « Nous devons donc faire tout notre possible pour livrer une grosse performance. Ils sont vraiment bons, mais nous le sommes aussi ! Tout le monde au club veut et travaille pour que nous finissions dans le Top 3, et c’est aussi la volonté de nos supporters. »

Enfin, il a insisté sur l’importance du style de jeu à adopter pour contrer l’OM. « C’est surtout la manière dont nous jouons notre football sur le terrain qui importe. Ils aiment contrôler le jeu en ayant la possession, donc nous devons tout faire pour mettre à mal cela. […] Il faudra être attentifs à ne pas trop leur laisser la maîtrise du jeu et de la construction et ne pas trop ouvrir l’axe car ils aiment attaquer ce secteur. »

L’AS Monaco, actuellement troisième de Ligue 1, vise une qualification pour la Ligue des champions, objectif partagé avec l’OM, quatrième au classement. Le vainqueur de ce duel pourrait prendre une sérieuse option sur la fin de saison.