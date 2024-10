Le communiqué de l’OM mettant en garde ses supporters contre les chants homophobes ce dimanche !

Le gouvernement semble vouloir punir durement les chants à caractère homophobe après les dernières polémiques apparues dans l’actualité. Il a déjà été annoncé que la rencontre entre l’OM et le PSG serait particulièrement scruté à cet égard…

Dans ce contexte, l’Olympique de Marseille a publié ce communiqué officiel.

Tous unis derrière l’OM

Dimanche soir, l’Orange Vélodrome sera le théâtre d’OM-PSG.

Dans la lignée des récentes annonces gouvernementales, l’OM appelle ses supporters à soutenir leur équipe en étant fidèle à ce qui fait l’essence du club et de Marseille : ferveur, passion, solidarité, respect.

Tout chant ou comportement injurieux, discriminatoire ou homophobe pourrait exposer l’OM et ses supporters à des sanctions sévères et à des mesures disciplinaires qui les pénaliseraient directement.

Le club est fermement engagé contre tout type de discrimination et compte sur le soutien sans faille de chacune et chacun de ses supporters, afin que la rencontre de dimanche face au PSG et les suivantes restent des moments de fête, de passion et de partage.

Allez l’OM !

La billetterie nominative existe depuis dix ans

Bruno Retailleau a notamment annoncé son intention d’envoyer des policiers en tenue civile dans les tribunes des stades. Il a précisé : « Je placerai des policiers ou des gendarmes, très régulièrement, en tenue civile dans les stades pour repérer individuellement untel ou untel qui conduit la danse, untel ou untel qui est en train de déraper, les fauteurs de troubles. Je veux des sanctions beaucoup plus personnalisées et individualisées. Vous ne les verrez pas. On aura un dispositif. Je ne vais pas vous dire où ils seront. » Cependant, Christian Cataldo, leader des Dodgers en Virage Nord, a insisté sur le fait que ces dispositifs existent déjà dans son stade : « Ça existe déjà chez nous depuis des années. Les policiers savent ce qu’il se passe en tribunes. Il y a des policiers en tenue civile dans les virages, on en connaît. (…) donc le ministre est noyé et perdu. »