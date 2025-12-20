Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Le constat d’Éric Di Meco sur la situation de l’OM
OM Actualités

Le constat d’Éric Di Meco sur la situation de l’OM

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Eric Di Meco - Ancien défenseur de l'OM
Eric Di Meco - Ancien défenseur de l'OM
Eric Di Meco - Ancien défenseur de l'OM

Ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, Éric Di Meco a livré son regard sur la situation actuelle du club après la première partie de saison. Entre affluence record au Vélodrome, ambitions européennes et attentes sportives, l’ex-international français dresse un état des lieux clair.


Alors que l’OM aborde la seconde moitié de saison avec des objectifs élevés, le club phocéen continue de susciter de nombreux débats. Présent dans les discussions autour de l’actualité marseillaise, Éric Di Meco a évoqué la dynamique actuelle du club, son environnement, ainsi que ce qui lui manque encore pour franchir un cap. L’ancien défenseur marseillais s’est exprimé sans détour.

A lire aussi : OM : Ce consultant RMC convaincu par le projet et le discours de Longoria !

« Il y a quand même beaucoup de points positifs à l’OM en ce moment. L’OM doit être en Ligue des champions chaque année. Tu as 67 000 personnes à tous les matchs au Vélodrome, c’est très important et ce n’est vraiment pas à sous-estimer. Ce n’a pas toujours été le cas à Marseille. Il y a eu une période où il y avait des problèmes avec le club. Sur le financier, tous les clubs ont des problèmes en France notamment. Ce qu’il manque vraiment en réalité, c’est un titre, gagner quelque chose, une Coupe de France… »

Retrouvez ici toute l’actualité du mercato de l’OM

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823