Le constat d’Éric Di Meco sur la situation de l’OM

Ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, Éric Di Meco a livré son regard sur la situation actuelle du club après la première partie de saison. Entre affluence record au Vélodrome, ambitions européennes et attentes sportives, l’ex-international français dresse un état des lieux clair.



Alors que l’OM aborde la seconde moitié de saison avec des objectifs élevés, le club phocéen continue de susciter de nombreux débats. Présent dans les discussions autour de l’actualité marseillaise, Éric Di Meco a évoqué la dynamique actuelle du club, son environnement, ainsi que ce qui lui manque encore pour franchir un cap. L’ancien défenseur marseillais s’est exprimé sans détour.

« Il y a quand même beaucoup de points positifs à l’OM en ce moment. L’OM doit être en Ligue des champions chaque année. Tu as 67 000 personnes à tous les matchs au Vélodrome, c’est très important et ce n’est vraiment pas à sous-estimer. Ce n’a pas toujours été le cas à Marseille. Il y a eu une période où il y avait des problèmes avec le club. Sur le financier, tous les clubs ont des problèmes en France notamment. Ce qu’il manque vraiment en réalité, c’est un titre, gagner quelque chose, une Coupe de France… »

