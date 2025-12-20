Info Chrono
OM : Ce consultant RMC convaincu par le projet et le discours de Longoria !

Sur RMC, Kevin Diaz est revenu sur la situation de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille, mettant en avant son adaptation, la confiance de Pablo Longoria et la volonté du club de s’inscrire dans la durée.

 

Sur les ondes de RMC, Kevin Diaz a d’abord insisté sur la satisfaction affichée par Roberto De Zerbi concernant son travail à l’OM. « Plus que content de son travail, Roberto De Zerbi », rappelle le consultant, avant de souligner un détail révélateur de son intégration. « Il explique aussi qu’il commence à parler français, c’est une information », a-t-il souligné, voyant là un signe fort de son adaptation à Marseille.

Même si l’entraîneur italien ne s’exprime pas encore en français lors des conférences de presse, ce point reste important aux yeux de Kevin Diaz. « C’est un bon signal de son adaptation, de sa projection à Marseille aussi », explique-t-il. De Zerbi affiche également une ambition claire, affirmant vouloir « s’aligner avec une ambition très importante », en cohérence avec celle portée par le club phocéen.

Une confiance dans la durée autour de De Zerbi

 

Pour Kevin Diaz, ce discours dépasse largement le cadre d’un simple soutien institutionnel. « C’est un discours de président, bien sûr, qui conforte son coach, mais ça va plus loin quand même », analyse-t-il. Selon lui, l’Olympique de Marseille montre une véritable confiance dans la durée, « presque dans l’éternité ».

Le consultant affirme croire pleinement en les paroles de Pablo Longoria. « Moi, je crois à Pablo Longoria quand il dit qu’il a envie de continuer de travailler avec De Zerbi », assure-t-il. Il rappelle aussi que l’Italien fait partie « des entraîneurs aux meilleurs résultats depuis qu’il est à l’OM, notamment en termes de points gagnés ».

Enfin, Kevin Diaz replace cette dynamique dans un contexte marqué par une forte instabilité ces dernières saisons. « La stabilité, c’est ce qui compte dans un club de foot », martèle-t-il. Aujourd’hui, les dirigeants connaissent mieux les process de travail, identifient plus clairement les besoins de l’entraîneur et peuvent ainsi recruter plus facilement, malgré les inévitables hauts et bas du mercato.

