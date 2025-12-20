OM : Ce consultant RMC convaincu par le projet et le discours de Longoria !

Sur RMC, Kevin Diaz est revenu sur la situation de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille, mettant en avant son adaptation, la confiance de Pablo Longoria et la volonté du club de s’inscrire dans la durée.

Sur les ondes de RMC, Kevin Diaz a d’abord insisté sur la satisfaction affichée par Roberto De Zerbi concernant son travail à l’OM. « Plus que content de son travail, Roberto De Zerbi », rappelle le consultant, avant de souligner un détail révélateur de son intégration. « Il explique aussi qu’il commence à parler français, c’est une information », a-t-il souligné, voyant là un signe fort de son adaptation à Marseille.

Même si l’entraîneur italien ne s’exprime pas encore en français lors des conférences de presse, ce point reste important aux yeux de Kevin Diaz. « C’est un bon signal de son adaptation, de sa projection à Marseille aussi », explique-t-il. De Zerbi affiche également une ambition claire, affirmant vouloir « s’aligner avec une ambition très importante », en cohérence avec celle portée par le club phocéen.

🗣💬 @kevindiaz11 : “Je crois Longoria quand il dit qu’il veut continuer de travailler le plus longtemps possible avec De Zerbi. La stabilité d’un club, c’est le plus important.” pic.twitter.com/gDpUELAs27 — After Foot RMC (@AfterRMC) December 18, 2025

Une confiance dans la durée autour de De Zerbi

Pour Kevin Diaz, ce discours dépasse largement le cadre d’un simple soutien institutionnel. « C’est un discours de président, bien sûr, qui conforte son coach, mais ça va plus loin quand même », analyse-t-il. Selon lui, l’Olympique de Marseille montre une véritable confiance dans la durée, « presque dans l’éternité ».

Le consultant affirme croire pleinement en les paroles de Pablo Longoria. « Moi, je crois à Pablo Longoria quand il dit qu’il a envie de continuer de travailler avec De Zerbi », assure-t-il. Il rappelle aussi que l’Italien fait partie « des entraîneurs aux meilleurs résultats depuis qu’il est à l’OM, notamment en termes de points gagnés ».

Enfin, Kevin Diaz replace cette dynamique dans un contexte marqué par une forte instabilité ces dernières saisons. « La stabilité, c’est ce qui compte dans un club de foot », martèle-t-il. Aujourd’hui, les dirigeants connaissent mieux les process de travail, identifient plus clairement les besoins de l’entraîneur et peuvent ainsi recruter plus facilement, malgré les inévitables hauts et bas du mercato.