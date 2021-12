Le constat lucide de Rongier sur le jeu de l’OM

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec par le Stade de Reims (1-1) hier soir au Vélodrome. Un résultat décevant pour Valentin Rongier qui regrette le manque de tranchant de l’OM.

Après avoir concédé l’ouverture du score, l’OM est finalement parvenu à arracher l’égalisation grâce à un penalty de Dimitri Payet dans les tous derniers instants de la rencontre face à Reims (1-1) hier soir au Vélodrome. Cependant, l’OM termine l’année 2021 en étant une fois de plus tenu en échec devant ses supporters. Après Brest, Bordeaux et Metz, les Marseillais peuvent encore s’en vouloir de laisser filer des points importants au Vélodrome.

On manque de changement de rythme et de tranchant dans les appels – Valentin Rongier

Avec ce résultat, l’OM termine la phase aller du championnat à la troisième place et comptabilise 33 points. C’est autant que Nice, deuxième au classement. Toutefois, les joueurs marseillais ont un match en moins puisque le match face à Lyon devrait être rejoué dans les prochaines semaines.

À l’heure actuelle, on peut considérer qu’il s’agit d’une bonne première partie de saison. En revanche, Valentin Rongier s’est exprimé au micro de Prime Vidéo à l’issue de la rencontre pour établir un constat du jeu de l’équipe depuis le début de la saison qui, selon lui, manque de tranchant.

« On est forcément frustrés parce que ce sont des choses qui se répètent, surtout à domicile. On a maîtrisé la première période, mais il y a un mono-rythme, on ne fait pas assez mal. C’est bien d’avoir la possession, de faire circuler le ballon et de déplacer l’adversaire, mais on manque de changement de rythme et de tranchant dans les appels pour étirer les lignes, trouver des espaces et faire mal » Valentin Rongier – Source : Prime Vidéo (22/12/2021)

Il y a des arbitres avec qui on peut parler correctement et d’autres moins – Dimitri Payet

Au coup de sifflet final, Dimitri Payet s’est arrêté en zone mixte et a toutefois tenu à faire part de son mécontentement à l’encontre de l’arbitrage de François Letexier. Le numéro 10 olympien a été gêné par sa communication.

« C’est sûr que le match était plutôt calme et c’est vrai qu’on a l’impression que par certaines mauvaises décisions ou certaines fois où l’arbitre nous parle pas très correctement, on s’énerve et on s’agace. Donc voilà, d’un coup ça dégénère. Après, ça tombe malheureusement sur Bamba Dieng mais je pense qu’on ne peut pas lui en vouloir parce qu’à cet âge là on peut avoir ce genre de gestes mais ça lui servira certainement d’expérience. Si ça avait été moi ça aurait été plus grave parce que j’ai de la bouteille on va dire. Mais c’est vrai que des fois les matchs dégénèrent et malheureusement on n’y est pour rien, on est dans le jeu et quand on perd ça n’arrange pas. Il y a des arbitres avec qui on peut parler correctement et d’autres moins, qui ne vous parlent pas du tout donc c’est comme ça, il faut s’adapter mais c’est pas évident. » Dimitri Payet – Zone mixte (22/12/2021)