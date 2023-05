Le craquage de fumis historique, une décision prise pour Pau Lopez, Le Real Madrid veut une cible de Longoria… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : Le craquage de fumis historique, une décision prise pour Pau Lopez, Le Real Madrid veut une cible de Longoria…

OM : Les impressionnantes images du craquage de fumis des supporters marseillais !

Les supporters marseillais étaient réunis ce vendredi pour fêter les 30 ans du sacre européen de l’Olympique de Marseille. Voici les images de l’impressionnants craquage de fumigènes promis par les groupes !

Comme promis, les supporters marseillais ont réalisé un craquage de fumigène historique ce vendredi soir pour fêter les 30 ans de la Ligue des Champions remportée en 1993 par l’OM. Des images ont pu être capturées par BFM Marseille et partagées en masse sur les réseaux sociaux. Ce craquage de fumigènes a eu lieu sur tout le littoral, partant de la plage de Corbières en passant par le Vieux Port et la Pointe Rouge. Une soirée historique noblement célébrée par les supporters venus en masse voir la rencontre entre l’OM et l’AC Milan sur le Vieux-Port.

⚽ Pour les 30 ans du sacre de l’OM en Ligue des Champions, les supporters ont allumé des fumigènes sur tout le littoral marseillais pic.twitter.com/FI2ZBBDCgA — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) May 26, 2023

« Mes plus grandes émotions ont un nom : Marseille. C’est la ville de tous mes rêves, de toutes mes passions. » Bernard Tapie 💙🕊️ pic.twitter.com/4iTpQlxv76 — 𝘊𝘩𝘦𝘷𝘢𝘭𝘪𝘦𝘳_𝘙𝘰𝘻𝘦 (@Chevalier_Roze) May 26, 2023

J’ai aussi une pensée pour les gamins qui n’ont pas envie de vivre par procuration

Interrogé sur RMC ce matin, Eric Di Meco est revenu sur cette commémoration des 30 ans de la victoire olympienne : « on est content parce que le club a joué le jeu cette année et n’a pas hésité à nous inviter pour célébrer cette fête. Ça n’a pas toujours été le cas puisque beaucoup de présidents ont galéré avec l’histoire du club. » Di Meco estime que l’OM doit regagner des titres : « Si on parle autant de nous, ça veut dire que malheureusement le CV est peu épais ces derniers temps. Didier Deschamps a gagné un titre de champion de France en 2010 et des Coupes de la Ligue. » L’ancien latéral gauche pense aux jeunes générations sevrées de victoires : « J’ai aussi une pensée pour les gamins qui n’ont pas envie de vivre par procuration. Même si c’est une ville de foot où l’on transmet l’histoire du club à ses enfants, quand l’OM est allé en finale de la Ligue Europa contre l’Atlético, la ville s’était embrasée parce que tous ses gamins ont envie de le vivre eux-mêmes. On est un peu gêné par rapport à ça. Quand c’est trop, ça peut même nous gêner à un moment donné. »

Mercato : L’OM a pris une décision concernant Pau Lopez?

D’après les informations de L’Equipe, l’Olympique de Marseille s’interroge sur la possibilité de mettre en concurrence Pau Lopez pour la saison prochaine.

Ces dernières semaines, les prestations de Pau Lopez ont été remise en cause par l’Olympique de Marseille. La Provence expliquait cette semaine que sa performance face au LOSC aurait été pointé du doigt en interne. De quoi relancer son avenir? Titulaire indiscutable cette saison, il pourrait être concurrencé la saison prochaine comme l’affirme L’Equipe ce samedi avant la rencontre face à Brest.

Les dernières rumeurs mercato évoquaient bien la possibilité de voir un nouveau gardien débarquer. Dans les médias, on a beaucoup parlé de Yacine Bounou ou encore d’Alban Lafont pour venir renforcer ce poste. Ruben Blanco devrait retourner dans son club en Espagne et le jeune Simon ne semble pas être dans les petits papiers de Pablo Longoria pour occuper un poste plus haut dans la hiérarchie marseillaise au poste de gardien.

Je ne vois pas l’intérêt de recruter un gardien

Dans DFM, Jean-Charles De Bono est revenu sur l’intéret de l’Olympique de Marseille pour Alban Lafont. L’ancien joueur de l’OM doute des capacités de l’international français. et estime que son recrutement ne ferait que mettre des bâtons dans les roues de Pau Lopez : « Il n’est pas très constant sur toutes les saisons qu’il a jouées. Il peut passer au travers d’un match. Gérard Gili expliquait qu’il n’était pas très fan du joueur et qu’il ne le voyait pas évoluer à un haut niveau. Je suis assez d’accord avec lui. Il a quelques absences. Ce qui me dérange, c’est que si on parle de Lafont, on oublie Simon (Ngapandouetnbu). Je ne sais pas si ce serait une bonne idée de se séparer de Paul Lopez. Il a trouvé son rythme de croisière avec l’OM. Il fait de très bonnes prestations. Je ne vois pas l’intérêt. La seule raison de la faire partir, c’est de prendre un gardien d’un niveau vraiment supérieur. Une nouvelle concurrence entre Lopez et Lafont pourrait être néfaste pour le club. »

Mercato OM : Le Real Madrid se positionne sur une piste de Longoria !

L’Olympique de Marseille remet en doute les performances de Pau Lopez et compterait lui mettre de la concurrence dès cet été. L’une des options de Pablo Longoria pourrait filer au Real Madrid !

Ces dernière semaines, l’Olympique de Marseille se serait positionné pour récupérer Yacine Bounou comme nous l’expliquait Les Lions de l’Atlas. Ce vendredi, le média spécialisé sur le football marocain explique que le Real Madrid ne serait pas contre le fait de récupérer le portier du FC Séville en tant que numéro 2. Une option qui ne semble pas convaincre le gardien qui a performé durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Contacts confirmés entre Longoria et Bounou

« Vous connaissez Longoria, cela fait partie des opportunités de marché et là il se positionne sur un gardien en espérant un prêt. C’est une opportunité car le joueur rencontre en ce moment des difficultés avec son nouvel entraîneur, qui n’est autre que celui qui a lancé l’actuel gardien titulaire du FC Séville. Bounou joue l’Europa League, et Marko Dmitrović joue en Liga. Il se posait déjà la question de partir l’été dernier et cet hiver avec certaines sollicitations, et là on sait qu’il a des envies d’ailleurs. On sait que l’OM prospecte actuellement pour trouver un autre gardien et à priori le club olympien s’est tourné vers ses agents pour savoir si un prêt était faisable. C’est un premier contact avec ses agents qui nous l’ont confirmé. Marseille voulait à l’origine plus un second gardien pour concurrencer un peu Pau Lopez, mais si c’est Bounou est-ce que ce sera dans ce cadre ? On connaît Longoria il multiplie toujours les pistes », nous explique ainsi le journaliste pour les Lions de l’Atlas Hakim Zhouri, avant d’en dire plus sur les qualités et l’ambition du joueur :

Bounou est meilleur que Pau Lopez — Hakim Zhouri

« En étant objectif, Bounou est meilleur que Pau Lopez. Ceux qui ont suivi la Coupe du Monde ont pu voir que sur pénalty c’est quelqu’un qui a du flair. Il a un ratio de pénalty arrêté qui est énorme c’est un des meilleurs à ce niveau là. L’année dernière il a été élu meilleur gardien de la Liga. Il a fait de belles saisons avec Séville, il a gagné la Ligue Europa. Manchester a été intéressé, le Bayern également. Cela peut vraiment être une bonne pioche pour l’OM. Mais Bounou veut trouver un challenge où il sera titulaire sur du long terme. Reste à savoir si cela va coller avec ce que propose Longoria. »