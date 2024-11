Le débrief bouillant de De Zerbi, son avenir et blessure de Merlin… Les 3 Infos OM de ce dimanche 10 novembre !

Comme tous les jours, FCM vous propose un récapitulatif de l’actu de l’OM avec les infos principales du jour.

« Vous avez manqué de c… » : le débrief bouillant de De Zerbi à son vestiaire !

L’Olympique de Marseille s’est incliné trois buts à un à domicile face à Auxerre au Stade Vélodrome ce vendredi. Une défaite qui est très mal passée pour Roberto De Zerbi…

Selon L’Équipe, l’entraîneur italien aurait dézingué son groupe en lui parlant de « couilles » et « d’argent« . En criant, il leur aurait par exemple dit : « Vous m’avez humilié, vous avez humilié notre club devant notre public. Vous avez manqué de couilles ! »

Toujours selon L’Équipe, RDZ serait revenu également sur la prestation de Balerdi en lui expliquant : « Tu manques de couilles ».

Un débriefing salé qui est raccord avec son hallucinante conférence de presse d’après-match où il a proposé de s’en aller s’il était le problème.

« Si c’est moi le problème, je dois partir. L’argent, ce n’est rien pour moi »

Voilà ce qu’il avait déclaré à chaud devant des journalistes médusés : « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c’est clair. Je ne sais pas si c’est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face. C’est ce que je dois faire. Jouer au Vélodrome est un privilège. Je dois transférer aux joueurs ma passion du foot. Au PSG, on a joué à dix, c’est vrai. Mais ce que j’ai vu à onze contre onze ne m’a pas plu. Il y a des performances qui ne sont pas bonnes à domicile. A l’extérieur, on a fait de bonnes performances, à Toulouse, à Montpellier, Nantes. On ne peut pas parler de cette deuxième place. Je dois pouvoir donner, transmettre quelque chose. Je vis pour les choses qui transcendent le football. Je le répète, si c’est moi le problème, je dois partir. L’argent, ce n’est rien pour moi. C’est la gratification du travail qui est importante. Je n’ai pas de mauvaises choses à dire sur mes joueurs. Si je pars, je laisse mon cœur, mon âme.

Quand je dis que c’est moi qui prend la responsabilité, je me sens vraiment responsable. Ce que je viens de dire à propos de Pablo Longoria et Medhi Benatia, c’est ce que j’ai dit aux joueurs. Je parle toujours avec mes joueurs dans le vestiaire, les dirigeants étaient présents. Je vous dit exactement les mêmes choses. Ce que j’ai à dire, je l’ai dit. J’ai un visage. Je ne pense pas que la solution soit de changer les joueurs. Ils ont du courage, de la personnalité. Il faut de la passion, il faut comprendre la chance qu’on a de jouer dans ce stade, pour ce club. S’ils sont capables de comprendre ça, c’est évident qu’on va mieux faire. Ils doivent comprendre ce que c’est de jouer pour Marseille. Pour jouer ici, on doit comprendre la ville, l’histoire du club. On doit être des kamikazes. Je deviens fou à ne pas comprendre pourquoi à l’extérieur on arrive à faire certaines choses et à domicile, on y arrive pas. On doit essayer de trouver des solutions. »

De Zerbi loin du départ ?

Ce vendredi soir, l’OM de Roberto De Zerbi a enchaîné une seconde grosse contre performance de suite à domicile contre Auxerre (1-3) et n’est plus que troisième du championnat après la victoire de Monaco face à Strasbourg ce samedi (1-3).

Des contres performances à domicile répétées qui agacent très fortement Roberto De Zerbi à tel point que ce dernier a même déclaré, en conférence de presse d’après match, qu’il avait proposé à Pablo Longoria et Mehdi Benatia de résilier son contrat : » Je suis venu à Marseille pour le Vélodrome, pour jouer au Vélodrome. Je l’ai dit à Mehdi Benatia et à Pablo Longoria, si je suis le problème je suis prêt à partir, je laisse l’argent et je rompt mon contrat ! ».

» Si je suis le problème, je suis prêt à partir » La réaction sans équivoque de Roberto de Zerbi après la défaire de l’OM à domicile contre l’Aja (1-3) pic.twitter.com/LZ29g3U7vH — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 10, 2024

Des déclaration à chaud et certainement sous le coup de l’émotion pour le technicien qui ne devrait pas entrainer son départ de la cité phocéenne. La Provence nous apprend dans son édition du jour que l’Italien n’aurait en effet, aucune intention de quitter le club et que Medhi Benatia l’aurait même conforté dans le vestiaire à la fin de la rencontre. Une situation qui donc, n’inquiète pour l’instant pas plus que ça les dirigeants marseillais qui font encore totalement confiance en la capacité de l’ancien coach de Brighton à trouver une solution.

OM : Mauvaise (???) nouvelle pour Merlin ?

Quentin Merlin avait été appelé en équipe de France espoirs pour les matchs face à l’Italie et l’Allemagne. Finalement le latéral de l’OM ne devrait pas y aller…

En effet, la Fédération Française de Football a annoncé officiellement son forfait pour le rassemblement. Il serait question d’une blessure sans plus de précision.

Pour rappel, l’ancien nantais était tout juste en train de faire son retour dans le groupe de De Zerbi après une blessure contractée lors du dernier rassemblement avec les Bleuets. Titularisé vendredi, il était sorti à la mi-temps du match Marseille/Auxerre (1-3).

Cette absence pourrait lui permettre de se reposer et de mieux revenir pour terminer en force l’année civile. Si la blessure en question n’est pas trop grave, bien entendu…