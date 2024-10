Le doute plane avant OM – SCO Angers

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille reçoit le SCO d’Angers. Prêté par Lorient dans le club de Ligue 1, Bamba Dieng n’est pas certain de jouer ce match.

Retour au Vélodrome ou pas pour Bamba Dieng? C’est la question que l’on se pose encore ce mercredi, à deux jours de la réception d’Angers. Les supporters de l’OM pourraient ne pas apercevoir leur ancien joueur qui évoluent sous ses nouvelles couleurs depuis le début de la saison en prêt en provenance de Lorient. Blessé, il y a encore un doute sur sa disponibilité pour cette rencontre.

A LIRE AUSSI : Libbra prévient, « Wahi c’est peut-être l’avenir de l’OM, il ne faut pas le cramer »

OM – Emmanuel Petit : « Je ne vois pas ça du côté du PSG »

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien joueur d’Arsenal Emmanuel Petit a donné son sentiment sur le PSG et ses concurrents Monaco et l’OM. Selon lui la gestion des coachs et l’état d’esprit à l’intérieur des groupes peut faire la différence :

. « Je me dis qu’il va souvent en clash avec ses joueurs. Il a prouvé à différentes reprises même dans ses différents clubs, avec Mbappé par exemple. Dans la gestion il y a une rudesse quand même, dans sa personnalité dans son caractère, quand les choses ne vont pas dans son sens il est moins rassembleur et il peut y avoir des clashs. De Zerbi ce n’est pas le cas, à Brighton je ne l’ai pas vu faire même quand ça se passait mal, je n’ai pas eu de retour sur lui quelconque de lui où il s’est pris la tête avec ses joueurs. Et c’est là-dessus, je n’espère pas je ne pense pas car le groupe du PSG n’a pas trop d’egos. Mais quand même je me dis que les objectifs sont grands du côté du PSG si y a une accroche quelque part ça peut être un grain de sable perturbant. Quand je vois la célébration des buts (de l’OM) avec l’entraîneur à Lyon, je ne vois pas ça du côté du PSG. », a déclaré l’ancien joueur de l’AS Monaco sur RMC Sport.