Libbra prévient, « Wahi c’est peut-être l’avenir de l’OM, il ne faut pas le cramer »

De plus en plus décrié, Elye Wahi n’arrive pas à lancer sa saison avec l’OM. L’ancien attaquant Marc Libbra a confié à la Provence qu’il faudrait peut être lancé Neal Maupay afin de protéger l’ancien buteur du RC Lens.

Interrogé par la Provence, l’ancien attaquant de l’OM, Marc Libbra a donné son sentiment sur le cas Wahi : « Il est en manque de réussite… Mais il y a rien à dire sur son implication. D’ailleurs, les gens l’ont tué à cause de ses occasions manquées, mais personne n’a souligné qu’il était à la conclusion et qu’il avait eu l’intelligence de jeu d’être au bon endroit. Il n’a que 21 ans, ça ne sert à rien de lui tomber dessus. Aubameyang a mis deux mois pour se relever, puis il a été exceptionnel. C’est facile de taper sur Wahi. Mais c’est peut-être l’avenir de l’OM, il ne faut pas le cramer. (…) Il faut peut-être rebattre les cartes et mettre Neal Maupay pour protéger Wahi. Maupay sait gérer la pression. On l’a vu à Lyon, il a du caractère. C’est ce que je ferai contre Angers, mais je ne suis pas à la place de Roberto De Zerbi. Et si Maupay s’avère plus décisif, ce sera à Wahi de bosser davantage pour reprendre sa place. Ça s’appelle la concurrence (…) S’il finit la saison avec 10-15 buts, ce sera très bien pour une première année. »

Aubameyang a mis deux mois pour se relever, puis il a été exceptionnel

« Il ne faut pas le cramer » avertit l’ancien attaquant olympien Marc Libbra sur le cas Wahi 👉 https://t.co/Zokv6TERf6 pic.twitter.com/Ti2lESpB1d — La Provence OM (@OMLaProvence) October 2, 2024



Maupay ou Wahi ? C’est la question que les supporters se posent à 3 jours du match contre l’OGC Nice. Quel joueur est le plus apte a devenir titulaire dans l’effectif imaginé par Roberto De Zerbi ? Daniel Riolo a son avis sur la question.

« Il y a déjà des joueurs qui sortent du lot»

Daniel Riolo commence par donner un avis global sur l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. « Ça se voit sur le terrain que tout va bien », remarque l’éditorialiste de l’After Foot. « C’est une équipe qui, depuis qu’elle est sortie, affiche un visage plein de détermination et d’entrain. Tout n’est pas parfait mais il y a déjà des joueurs qui sortent du lot », ajoute-t-il en faisant référence à Mason Greenwood, meilleur buteur de Ligue 1 pour l’instant (5 buts).

Wahi doit se mettre au niveau

Le journaliste sportif poursuit en comparant les performances de Neal Maupay et celles d’Elye Wahi. « L’expérience de Maupay en Premier League, c’est à dire se battre sur le terrain et participer intensément à l’effort collectif sans obligatoirement être le premier buteur, c’est quelque chose qu’il fera beaucoup mieux que Wahi », estime Daniel Riolo. « Wahi doit se mettre au niveau de l’intensité et des exigences de Roberto De Zerbi. Il ne nous a pas fait rêver mais il a néanmoins été présent dans le travail collectif. On ne peut pas lui reprocher ça […] J’ai vu Maupay jouer en Premier League, ce n’est pas le gars qui est parti de la Ligue 1 de façon un peu anonyme. Je ne parle pas d’un crack, mais sur le terrain il ne rechigne pas à la tâche. »

À lire aussi : OM : le passage anglais de Maupay vu par un spécialiste !

À lire aussi : Mercato concurrents OM : l’OL trouve une porte de sortie pour cet indésirable !