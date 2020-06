Le Fair Play Financier raisonnable, une simple amende pour l’OM !

La décision de du Fair Play Financier concernant l’OM est très attendue. A priori, le club olympien devrait finalement n’être condamné pour cette année à payer une amende…

L’évaluation de l’équilibre financier de l’OM est attendu pour 2021. Pour autant, la menace de sanctions pèse toujours car le club n’a pas respecté son accord négocié avec l’UEFA sur la saison dernière. Selon le journaliste sportif mondial pour le New York Times, Tariq Panja, l’OM n’aurait écopé que d’une amende de 3M€ et d’une restriction du nombre de joueurs à 23 en Coupe d’Europe sur les deux prochaines saisons. Une information confirmée par RMC !

« Le Fair Play Financier inflige une amende de 3 millions d’euros à Marseille pour avoir violé l’accord de règlement du FFP et retiendra 15% des revenus que Marseille devrait recevoir des compétitions interclubs de l’UEFA pour les deux prochaines saisons. Marseille a également été puni d’une limite de 23 joueurs pour les deux prochaines saisons (en Europe), deux de moins que le maximum de 25 joueurs autorisé par l’UEFA. » Tariq Panja – source : Twitter (19/06/2020)

UEFA fines Marseille €3m for breaching FFP settlement agreement and will withhold 15% of any income Marseille are due to receive from UEFA club competitions for next two seasons.

— tariq panja (@tariqpanja) June 19, 2020