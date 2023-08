Le flou persiste pour Sanchez, un défenseur international pisté? Un départ de l’un des chouchous des supporters? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Le flou persiste pour Sanchez, un défenseur international pisté? Un départ de l’un des chouchous des supporters?

L’Olympique de Marseille est toujours dans le fou concernant Alexis Sanchez. D’après un journaliste catalan, le joueur est pisté par le FC Barcelone. L’Equipe affirme qu’il est toujours en négociations avec l’OM.

Avec sa saison pleine à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a retrouvé une belle cote sur le marché des transferts. Si bien que l’international chilien est de nouveau pisté par ses anciens clubs comme l’Inter Milan ou le FC Barcelone. C’est ce qu’affirme un journaliste catalan du nom de Josep Capdevilla.

D’après ses informations, l’entourage du joueur est même à Barcelone pour négocier avec la direction Blaugrana. De son côté, L’Equipe affirme que les négociations sont toujours en cours avec l’OM et qu’il reste un espoir pour qu’il signe à Marseille avant la fin du mercato.

Mohamed Bouhafsi croît au retour de Sánchez

Il y a quelques jours, le journaliste Mohamed Bouhasi faisait le point sur le dossier Sanchez : « Alexis Sanchez avait des envies d’ailleurs. Je pense qu’il n’a pas trouvé d’accord avec des clubs en Arabie Saoudite etc. Je pense qu’Alexis Sanchez avait des exigences beaucoup trop haut placé pour l’Arabie Saoudite et là-bas, ils ne sont pas prêts à lui faire ces offres-là par rapport à son âge et ce qu’il représente, a expliqué le journaliste dans le Space de @IlanRbsnOM. Ces dernières heures, ce qui résonnait dans l’environnement de l’Olympique de Marseille, c’est de dire qu’on n’est pas prêt à tout financièrement et humainement pour lui. S’il veut rester, tant mieux, s’il veut partir tant pis. Et de dire, il y a plus de chance qu’il revienne nous voir plutôt qu’il parte. »