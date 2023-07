Mercato OM : Mohamed Bouhafsi plutôt optimiste concernant Alexis Sanchez !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le feuilleton Alexis Sanchez dure depuis la fin de la saison. Le pessimisme plane sur ce dossier mais selon Mohamed Bouhafsi le buteur chilien est plus proche de l’OM que de rejoindre un autre club !

L’Olympique de Marseille peut reprendre de l’espoir dans le dossier Alexis Sanchez ? C’est en tout cas ce qu’affirme Mohamed Bouhafsi dans un space avec @IlanRbsnOM sur Twitter ! L’ancien journaliste de RMC Sport a expliqué dans l’émission que le Chilien n’était pas prêt de rejoindre un autre club et qu’il pourrait revenir à Marseille !

« Alexis Sanchez avait des envies d’ailleurs. Je pense qu’il n’a pas trouvé d’accord avec des clubs en Arabie Saoudite etc. Je pense qu’Alexis Sanchez avait des exigences beaucoup trop haut placé pour l’Arabie Saoudite et là-bas, ils ne sont pas prêts à lui faire ces offres-là par rapport à son âge et ce qu’il représente, a expliqué le journaliste dans le Space de @IlanRbsnOM. Ces dernières heures, ce qui résonnait dans l’environnement de l’Olympique de Marseille, c’est de dire qu’on n’est pas prêt à tout financièrement et humainement pour lui. S’il veut rester, tant mieux, s’il veut partir tant pis. Et de dire, il y a plus de chance qu’il revienne nous voir plutôt qu’il parte.

Le média Sport relayé jusqu’au Chili, Alexis Sanchez aurait donné sa priorité ! L’Olympique de Marseille serait en effet la priorité de l’international chilien. Il aurait jeté une offre de la part de Galatasaray qui tente depuis plusieurs mois de le récupérer. A voir si cet intérêt pour les Marseillais va durer et s’il est prêt à négocier avec l’OM qui ne voudrait pas exploser son budget non plus pour récupérer le joueur.