Le gros message de Corentin Tolisso avant OM – OL !

Après la défaite 3-1 à Strasbourg qui a mis fin à la série de 13 victoires consécutives de l’Olympique Lyonnais, le capitaine Corentin Tolisso a livré un message clair à ses coéquipiers avant d’aborder l’Olympico contre l’Olympique de Marseille dimanche prochain.

Un revers sévère qui stoppe l’élan lyonnais

Face au RC Strasbourg, l’OL n’a jamais été dans le tempo et a concédé une première défaite de l’année civile après une série impressionnante en Ligue 1, stoppée à 13 succès de rang — un de moins que le record du club en championnat. Les Alsaciens ont dominé la rencontre, Lyon peinant à imposer son jeu sur la pelouse de la Meinau (3-1).

A lire : Ex OM : L’incroyable frappe d’Amir Murillo !

La formation rhodanienne reste toutefois sur le podium du championnat avant d’enchaîner avec le choc contre l’OM, conservant une troisième place clé dans la course aux places européennes.

Tolisso appelle à la réaction avant l’Olympico

Capitaine et milieu de terrain expérimenté, Corentin Tolisso a livré une analyse lucide du match et de la performance collective après la défaite. Selon ses propos diffusés sur Ligue 1+, les Lyonnais ont « manqué totalement leur première période », concédant que leurs adversaires « étaient supérieurs dans tous les domaines ». Il a expliqué que l’équipe avait « trop regardé jouer » Strasbourg et n’était « pas en place tactiquement », avant d’insister sur la nécessité de « se projeter sur le prochain match, qui est à Marseille ».

Tolisso a aussi estimé que l’OL ne « méritait pas de gagner » ce soir-là, tout en invitant à ne pas dramatiser l’échec : il s’agit, selon lui, d’un coup d’arrêt qu’il faut dépasser rapidement avant d’affronter l’OM.

“Nous sommes troisièmes avant d’aller à Marseille”

À cinq points de l’Olympique de Marseille avant l’Olympico, cette confrontation au Stade Vélodrome est analysée comme un rendez-vous décisif pour les ambitions européennes de l’OL. Une réaction collective sera attendue par les supporters et par l’encadrement lyonnais après la soirée décevante en Alsace. « Il faut donner plus, mais je ne veux pas tout remettre en cause. Il ne faut pas prendre à la légère ce résultat, mais ne pas dramatiser. On va se remettre au travail dès mardi. Nous sommes troisièmes avant d’aller à Marseille ».