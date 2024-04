Le gros problème d’Ounahi, son avenir est tranché? La pire équipe de l’histoire? Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Le gros problème d’Ounahi, son avenir est tranché? La pire équipe de l’histoire?

Mercato OM : Ounahi a tranché sur son avenir?

Diminué physiquement par des douleurs au pied qui l’empêche d’exprimer son plein potentiel, Azzedine Ounahi pourrait quitter l’OM en fin de saison. Il aurait tranché sur une potentielle destination.

L’Olympique de Marseille semble déçu du rendement d’Azzedine Ounahi. Le Marocain n’est pas titulaire sous les ordres de Gasset et ne semble pas proposer un niveau qui fera changer d’avis le coach. L’Equipe expliquait ce samedi qu’il est blessé depuis le début de la saison à un pied et joue sous infiltration.

La question de son avenir va forcément se poser. Le journaliste des Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri, expliquait dans un tweet ce samedi que l’avenir du Marocain dépendra du prochain entraîneur de l’OM. De plus, le club devra étudier les offres venues sur la table le concernant mais une chose est sûre d’après le journaliste, Ounahi et son entourage ne veulent pas d’un départ en Arabie Saoudite.

Cela va dépendre d’une du nouvel entraîneur qui viendra et de deux des offres que l’OM recevra pour lui… le joueur et son conseillé ne souhaite pas un départ en Arabie Saoudite en tout cas. — Hakim (@Z_hakos) April 13, 2024

Le message fort d’Ounahi

L’OM s’est incliné 2-1 face au Benfica jeudi soir, mais le but d’Aubameyang permet aux marseillais de pouvoir encore espérer une qualification avec un seul but de retard avant le retour au Vélodrome. Azzedine Ounahi s’est exprimé en zone mixte après la rencontre, ce dernier veut y croire et compte faire plaisir aux supporters marseillais. « On a fait une très belle deuxième mi-temps, on a montré de belles choses. Je suis convaincu qu’on va le faire chez nous, devant nos supporters. Ils sont toujours là, toujours derrière nous malgré nos résultats en championnat. Le stade est toujours plein, encore plus en Ligue Europa. Il faut bien récupérer avant le match retour, bien se préparer. On a un truc à faire chez nous. C’est du 50-50 pour la qualification. Benfica est une très belle équipe, on l’a bien analysée. Chez nous, on est difficile à jouer, on va tout faire pour renverser la tendance. L’OM de la Ligue Europa n’est pas celui du championnat, surtout chez nous avec le public où il est difficile de gagner. Cette ville vit football, on doit faire quelque en coupe d’Europe pour elle. Le Vélodrome va être plein, il mérite que l’on fasse quelque chose dans cette compétition. On a beaucoup de blessures, on essaie de dépanner à l’image de Luis (Henrique) qui a commencé à droite puis est passé à gauche avant de revenir à droite. On essaie de tout donner pour le club. Il y a des blessés, des joueurs qui vont revenir. »

OM : Le gros problème d’Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi a été décevant cette saison avec l’OM. Le Marocain jouerait blessé depuis plusieurs mois d’après les informations de L’Equipe et compterait remédier à cela en fin de saison.

Ce n’est pas la meilleure saison d’Azzedine Ounahi mais le milieu de terrain aurait des raisons physiques ! L’Equipe explique ce samedi que l’international marocain est blessé au pied depuis le début de la saison. Il aurait recours à des infiltrations tous les 3 mois afin de jouer malgré sa blessure.

Seulement, cette solution ne peut pas être éternelle. Le quotidien sportif explique qu’il devrait avoir recours aux soins d’un spécialiste en fin de saison afin de régler définitivement ce problème.

🔹Azzedine Ounahi 🇲🇦 auteur d’une bonne entrée à Benfica, a des douleurs à un pied depuis le début de saison et subit des infiltrations tout les 3 mois.

Cette solution n’est pas durable et le marocain a prévu de consulter un spécialiste en fin de saison. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/vJKJHOmSO6 — Infos OM (@InfosOM_) April 13, 2024

Ce journaliste de RTL estime que cette équipe est « le pire OM de l’histoire » !

L’OM s’est incliné 2 buts à 1 dans le quart de finale aller à Benfica, provoquant la cinquième défaite de rang pour les olympiens. Inquiet du niveau de jeu de cette équipe marseillais, Philippe Sanfourche a fustigé hier leur performance sur le plateau de l’Equipe du soir.

Trois matchs de Coupe d’Europe et trois défaites pour les clubs français, c’est le triste bilan à tirer de ces quarts de finale aller ! L‘Olympique de Marseille avait pourtant bénéficié d’un tirage abordable mais a une nouvelle fois réalisé une performance décevante. Le journaliste Philippe Sanfourche s’est dit inquiet du niveau de jeu de cette équipe marseillaise sur le plateau de l’Equipe du soir.

« Il y a tellement de carences techniques dans cette équipe, c’est incroyable »

« Je crois que l’OM sur sa prestation contre Benfica pouvait en prendre 3, il y aurait eu 3-0, cela aurait été tout à fait logique. L’OM n’a rien montré, pendant 60 minutes, ils n’ont pas été capables d’aligner deux passes, on a un déchet technique qui est hallucinant à ce niveau-là et que je n’ai jamais vu dans l’histoire de ce club. Que ce soit Harit ou Ndiaye, dont on a l’impression qu’il est claqué alors que ça fait cinq minutes qu’il est rentré. Même Veretout n’a pas été bon alors que c’est une valeur sûre. Pour moi, le niveau technique de Marseille était affligeant (…) Ce n’était pas un grand match et Benfica n’a pas été flamboyant en plus.

La saison de l’OM, c’est de pire en pire, plus elle avance et plus elle démontre les carences, même s’il y a effectivement des absences notables. Mais à part Veretout et Aubameyang, il y a tellement de carences techniques dans cette équipe, c’est incroyable ».