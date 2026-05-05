OM : Inacceptable attitude de Greenwood, Beye tranche, la fin de saison vire au chaos total

L’Olympique de Marseille s’enfonce dans une fin de saison irrespirable. Battu lourdement à Nantes samedi (3-0), l’OM aborde ses deux derniers matchs dans un climat de crise profonde. Selon les informations de RMC Sport, l’ambiance est désormais jugée “très pesante” en interne, entre joueurs pointés du doigt, groupe confiné à la Commanderie et cas individuels de plus en plus préoccupants. Celui de Mason Greenwood cristallise particulièrement les tensions.

D’après RMC Sport, plusieurs joueurs sont aujourd’hui ciblés en interne après la déroute de la Beaujoire, notamment Pierre-Emile Højbjerg, Benjamin Pavard et Mason Greenwood. L’attaquant anglais, pourtant l’un des hommes forts de la saison marseillaise, est décrit comme de plus en plus détaché. Selon des observateurs réguliers de la Commanderie cités par RMC Sport, Greenwood “ne fait même plus semblant de s’intéresser au sort de son équipe”. Un constat lourd, au moment où l’OM joue encore sa qualification européenne.

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Le malaise ne s’arrête pas là. Toujours selon RMC Sport, les joueurs marseillais ont donné l’impression d’avoir totalement lâché dans le sprint final. Après la claque reçue à Nantes, aucune véritable explosion n’aurait secoué le vestiaire. Pas de clash, pas de réaction forte, mais un groupe décrit comme résigné, dans lequel chacun se renvoie désormais la responsabilité du fiasco.

Dans ce contexte, Habib Beye a pris une décision forte avec Himad Abdelli. Déjà absent du groupe à Nantes, le milieu recruté cet hiver ne rejouera plus d’ici la fin de saison, selon RMC Sport. Son accrochage verbal avec son entraîneur après Nice, ajouté à des performances jugées insuffisantes, a définitivement scellé son sort pour les deux dernières journées.

La tension est telle que les dirigeants ont décidé de placer les joueurs en mise au vert à durée indéterminée. Toujours selon RMC Sport, le groupe dort désormais à la Commanderie sans visibilité claire sur la fin de ce confinement. Une décision qui illustre la gravité du moment, alors que l’OM, 7e, n’a plus son destin en main pour accrocher l’Europe.

À deux journées de la fin, Marseille joue encore une place continentale. Mais en interne, c’est désormais le constat d’un effondrement sportif, mental et collectif qui domine.