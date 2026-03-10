Le meilleur buteur de l’AJ Auxerre absent face à l’OM !

L’AJ Auxerre devra se présenter sans son principal atout offensif sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. L’attaquant Lassine Sinayoko est suspendu pour cette rencontre de Ligue 1 après avoir reçu un cinquième avertissement lors de la dernière journée face à FC Lorient. Un coup dur pour le club bourguignon, engagé dans la lutte pour le maintien.

Une suspension automatique avant OM – Auxerre

L’AJ Auxerre devra composer sans Lassine Sinayoko pour son déplacement au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille, programmé vendredi 13 mars à 20h45 en Ligue 1. L’attaquant malien a écopé d’un carton jaune lors du match nul contre FC Lorient (2-2) le week-end dernier.

Cet avertissement était le cinquième reçu par Lassine Sinayoko sur une période de dix rencontres de championnat. Conformément au règlement disciplinaire de la Ligue de Football Professionnel (LFP), une suspension automatique d’un match est appliquée dans ce cas de figure. La sanction prend effet à partir du mardi 10 mars, ce qui rend l’attaquant indisponible pour la rencontre face à l’OM.

Pour le club bourguignon, cette absence intervient dans un contexte particulièrement sensible. L’AJ Auxerre lutte actuellement pour son maintien en Ligue 1, et Lassine Sinayoko représente l’une des principales menaces offensives de l’effectif.

Un manque offensif pour Auxerre face à Marseille

La suspension de Lassine Sinayoko prive l’AJ Auxerre d’un élément important de son animation offensive au moment d’affronter l’Olympique de Marseille. L’attaquant malien est régulièrement utilisé dans le secteur offensif auxerrois et sa capacité à attaquer la profondeur constitue une arme précieuse dans les transitions.

Le match entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre ouvrira la prochaine journée de championnat vendredi soir au stade Vélodrome, dans un duel aux enjeux importants pour les deux équipes : la course à l’Europe pour l’OM et la bataille pour le maintien pour Auxerre.