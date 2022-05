Le message de Payet aux supporters de l’OM !

C’est désormais officiel, Dimitri Payet est forfait jusqu’à la fin de la saison. Le meneur de jeu de l’OM a adressé un message aux supporters sur les réseaux sociaux.

Dimitri Payet a été victime d’une lésion musculaire du mollet bilantée par les examens habituels de référence. Les soins ont été d’ores et déjà démarré mais la récupération totale n’arrivera qu’après la fin du championnat. C’est ce qu’a indiqué le l’Olympique de Marseille via un communiqué publié ce samedi.

Le milieu de terrain de l’OM a adressé dans la foulée un message aux supporters marseillais sur son compte Twitter.

« Mes amis, Encore une fois je ne vais pas pouvoir faire ce que j’aime le plus au monde, jouer au football. Après avoir passé des derniers examens aujourd’hui, les résultats sont rassurants mais montrent que malheureusement je ne pourrais pas rejouer cette saison. La déception est grande, la douleur est forte, mais je suis bien entouré et tous vos messages de soutien me donnent la force de regarder devant, et la saison prochaine commence donc demain pour moi. Le plus dur aujourd’hui pour moi est de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers dans cette dernière ligne droite. Je serais bien évidemment derrière eux et tout le staff pour les 3 derniers matchs que l’on sait importants pour atteindre l’objectif fixé. Je voulais enfin vous remercier pour tout l’amour que vous m’avez donné durant toute cette saison. Cela me va droit au cœur et je me rends compte à quel point j’ai de la chance de jouer pour ce club, dans ce stade et de vivre dans cette ville. » Dimitri Payet – Source Twitter. (07/05/2022)

