Monaco dépasse l’OM, victoire obligatoire à Lorient !

Pour cette 36ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Lorient. Après la victoire de l’AS Monaco face à Lille hier soir, les Marseillais se retrouvent à la 3ème place du classement et doivent donc absolument gagner face aux Merlus pour garder leur avance.

Après l’énorme désillusion que les Marseillais ont connu face à Feyenoord jeudi dernier, l’OM doit absolument se reprendre en Ligue 1. Les hommes de Sampaoli restent sur une lourde défaite face à Lyon et n’avaient plus que 3 points d’avance sur leurs concurrents à l’issue de la 35ème journée du championnat de France. Seulement, lors du premier match de cette antépénultième journée, l’AS Monaco a mis la pression sur l’Olympique de Marseille. En effet, les Monégasques se sont imposés sur la pelouse du LOSC grâce à un doublé d’Aurélien Tchouameni (1-2). Cette victoire du club de la Principauté fait passer les olympiens à la troisième place du classement à cause de la différence de buts.Une victoire face à Lorient sera donc essentielle pour que les olympiens puissent conserver leur avance sur les Monégasques ou encore sur les Rennais qui jouent mercredi face au FC Nantes.

A LIRE AUSSI: OM Mercato: Une ancienne piste italienne réactivée en attaque ?

On ne va rien lâcher – William Saliba

A LIRE AUSSI: OM – Drame à Furiani : Deschamps raconte

Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Lorient, William Saliba est revenu sur la fin de saison des olympiens après l’échec en Ligue Europa Conférence. Le défenseur central français compte bien se rattraper de cette élimination en terminant à la seconde place du classement de Ligue 1.

« On a eu des moments moins bien aussi dans la saison, mais ce qui est bien avec cette équipe, c’est qu’elle a du mental, on est toujours arrivé à se relever. On ne va rien lâcher. Ce sont trois finales qui nous attendent. On est surtout déçu pour les supporters. Ce club mérite de gagner des trophées comme avant. Mais je suis sûr que le club va revenir au top très prochainement. On veut leur offrir la qualif’ pour la Ligue des Champions la saison prochaine. On va donner nos vies sur le terrain sur les trois derniers matchs » William Saliba – Source: Conférence de Presse (06/05/2022)