Le message fort de De Zerbi, des nouvelles de Nadir et Vaz… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 30 octobre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

De Zerbi pique son vestiaire après le nul face à Angers

Après le nul rageant concédé dans les arrêts de jeu contre Angers (2-2), Roberto De Zerbi n’a pas caché sa frustration en conférence de presse. Le coach marseillais a livré un discours fort, mêlant lucidité et mise en garde à son groupe.

« On essaie de pousser l’OM vers le haut. Maintenant, il faut comprendre si l’on mérite de faire partie de cet OM. Moi et les joueurs. Est-ce qu’on veut être l’OM du Clasico, ou l’OM qui alterne le bon et le mauvais ? Si c’est cette seconde option, alors on ne mérite pas d’être dans cet OM », a lancé l’entraîneur italien, visiblement agacé par le manque de constance de son équipe.

Une sortie franche, presque introspective, dans la droite ligne du tempérament de De Zerbi, qui assume autant qu’il interpelle. Car derrière ce nul au goût amer — alors que l’OM tenait la première place du classement jusqu’à la 96e minute —, c’est la question de la mentalité et de la régularité qui revient au premier plan.

De Zerbi, fidèle à sa vision exigeante du football, refuse que l’OM se contente de bonnes intentions ou d’éclairs isolés. Il veut un club qui joue « toujours comme un grand », quelle que soit l’adversité.

À travers ce message, l’entraîneur a certainement voulu secouer son vestiaire. Un avertissement clair : pour prétendre aux sommets, Marseille devra apprendre à tuer les matchs et à se comporter comme un prétendant au titre — pas comme une équipe encore en construction.

L’état de santé de Bilal Nadir

Mercredi soir, lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le SCO d’Angers, un incident a marqué les spectateurs : Bilal Nadir a été contraint de quitter le terrain quelques minutes après avoir remplacé Paixao. L’OM a rapidement publié un communiqué pour informer les fans et rassurer sur la situation.

Selon le club, le joueur n’a pas perdu connaissance lors du malaise. Immédiatement pris en charge par le staff médical de l’OM et les secours présents au stade, toutes ses constantes vitales étaient normales. Par mesure de précaution, Bilal Nadir a été transféré à l’hôpital pour effectuer un bilan médical complet.

Le communiqué précise que son état de santé est bon et que le joueur demeure en observation afin de compléter ce bilan. Le club souligne également la rapidité et la réactivité des équipes médicales lors de cet incident, ce qui a permis de gérer la situation dans les meilleures conditions possibles.

Le communiqué de l’OM sur Nadir : L’Olympique de Marseille souhaite donner des nouvelles rassurantes concernant Bilal Nadir, victime d’un malaise survenu hier lors de la rencontre face au SCO d’Angers. Le joueur n’a pas perdu connaissance au moment de l’incident.⁰Dès sa prise… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 30, 2025

Un soutien massif des supporters

L’OM a profité de ce communiqué pour remercier les nombreux supporters ayant exprimé leur soutien envers Bilal Nadir. Les messages de solidarité et d’encouragement ont été très présents sur les réseaux sociaux, témoignant de l’attachement des fans au jeune milieu marseillais.

Le club assure qu’il communiquera de nouvelles informations en fonction de l’évolution de l’état de santé du joueur. Pour l’instant, tout indique que le malaise ne présente pas de danger immédiat pour Bilal Nadir, et son retour sur les terrains sera évalué après l’achèvement du bilan médical complet.

L’incident a néanmoins rappelé l’importance de la vigilance médicale lors des rencontres sportives et la nécessité d’un encadrement rapide et professionnel pour protéger la santé des joueurs. Les supporters marseillais peuvent donc suivre sereinement les prochaines nouvelles du club, tout en espérant voir Bilal Nadir reprendre rapidement l’entraînement.

De Zerbi est cash, “pas pour future vente en Premier League”

Après le match nul 2-2 concédé par l’OM contre Angers, Roberto De Zerbi a tenu à saluer la performance de son jeune attaquant Robinio Vaz. Entré à la mi-temps, tout comme Benjamin Pavard et Matt O’Riley, le joueur de 18 ans a marqué les esprits et aurait même pu offrir la victoire à son équipe sans le but d’Ousmane Camara dans le temps additionnel (90e+6). Ce dénouement frustrant, qui prive l’OM de la première place au classement, ne change pas la vision du coach italien sur son jeune talent.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a insisté sur le fait qu’aucune pression ne doit être mise sur les épaules de Robinio Vaz : « Il ne faut pas lui mettre de pression. Si je lui donne sa place, s’il est resté cet été, c’est parce qu’il est prêt et bon. » Le coach a également précisé que la présence du jeune attaquant dans le groupe n’a rien à voir avec d’éventuelles spéculations sur un transfert en Premier League : « Il joue parce qu’il est fort, pas parce qu’on pense à une future vente en Premier League. »

De Zerbi : “Vaz joue parce qu’il est fort”

Selon De Zerbi, Vaz a déjà montré qu’il avait le potentiel pour s’imposer au plus haut niveau avec l’OM : « Il a déjà prouvé qu’il pouvait être un grand de cette équipe. » Ces propos reflètent la volonté de l’entraîneur italien de construire autour de jeunes talents et de ne pas se précipiter dans les décisions de mercato.

La pépite marseillaise : Robinio Vaz 💎 pic.twitter.com/bi3l1ZR2oA — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) October 29, 2025



Pour son premier match à fort enjeu, le jeune attaquant a su répondre présent, dynamisant l’attaque marseillaise et créant plusieurs occasions dangereuses. Sa performance est un signal fort pour les supporters et pour le vestiaire : l’OM peut compter sur de jeunes joueurs capables de faire la différence dès leurs débuts en Ligue 1.

Alors que l’équipe reste en course pour le sommet du championnat, la confiance affichée par De Zerbi envers Robinio Vaz est un message clair : le club mise sur son développement, et les prochaines semaines pourraient confirmer le rôle central de ce jeune talent dans les ambitions marseillaises.