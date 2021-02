Le message fort envoyé à la direction : « L’OM est à sa ville, à son histoire, à son peuple »

Dans son édition du jour, La Provence a publié une tribune signée par de nombreuse personnalités de Marseille…

La dernière idée lumineuse de la direction olympienne, l’Agora OM (une pseudo concertation afin de redéfinir le suportérisme), a réussi l’exploit de mobiliser tout ce qui compose Marseille et ses environs. D’Eric Di Meco à Jean-Pierre Foucault, en passant par les anciens joueurs Manuel Amoros, Patrick Blondeau ou Marius Trésor, mais aussi le comédien Patrick Bosso et les artiste Faf la rage et Massilia Sound Système, tout le monde a signé ce texte rédigé par Arnaud Maïsetti, Méderic Gasquet-Cyrus et Jean-Paul Delfino.

La seule agora de l’OM, c’est nos rues, nos bars…

Unis comme un seul homme et bénéficiant de soutiens venus de tous horizons, les groupes s’apprêtent à organiser une conférence de presse #OM #TeamOMhttps://t.co/LEKOGUHyMK — La Provence OM (@OMLaProvence) February 19, 2021



« L’OM ne tient pas dans un club de foot. L’OM ne tient pas dans les colonnes de chiffres alignés. L’OM ne tient pas en place. L’OM occupe tout l’espace de Marseille et déborde. (…) Il n’existe dans aucun plan comptable : seulement dans la chair et me cœur de ses supporters, transmis de génération en génération, depuis les quarts de virage d’un Vélodrome où les enfants se laissaient glisser jusqu’aux murs repeints de contours de Depé. L’OM est sa propre légende : elle ne s’achète pas, ne se programme pas, ne se décide pas. L’OM ne tient pas dans un project. (…) La seule agora de l’OM, c’est nos rues, nos bars, nos salons devant la télé, nos corps massés devant le camion-pizza et nos virages. (…) L’OM n’appartient ni aux joueurs, ni aux présidents, ni aux managers, tous de passage. L’OM est à sa ville, à son histoire, à son peuple. » Arnaud Maïsetti, Méderic Gasquet-Cyrus et Jean-Paul Delfino – Source: La Provence (19/02/2021)