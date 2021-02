OM – Di Meco « Eyraud est un homme dangereux ! »

Avec le lancement du projet Agora OM, le président Jacques-Henri Eyraud continue de s’attirer les foudres des supporters marseillais. Eric Di Meco y voit déjà un échec et lance un appel à l’ordre.

Dans le Super Moscato Show sur RMC, le champion d’Europe 93 avec l’Olympique de Marseille, s’est exprimé sur les initiatives des dirigeants marseillais ces derniers jours. Eric Di Meco n’a pas l’air d’apprécier ce qu’il se passe actuellement à Marseille et apporte son soutien total aux supporters.

Je doute qu’Eyraud soit un homme respectable – éric di meco

« Il parait qu’il y aurait un communiqué qui serait sorti d’Eyraud disant qu’il y aurait trop de Marseille dans les tribunes. Ces derniers prennent trop à cœur les buts adverses et ça plombe le moral de notre équipe. Il faut qu’il y ait moins de Marseillais dans les tribunes. En réalité c’est ce qu’Eyraud veut faire. Je ne sais pas ce qu’il a derrière la tête, quand il y a eu les événements à La Commanderie j’avais dis que ça se voyait qu’il n’aimait pas Marseille, les Marseillais et les supporters. Je disais que c’était une personne respectable mais qu’il fallait qu’il parte. Maintenant je doute de sa respectabilité. Cet homme est devenu dangereux pour moi, le club et la ville que j’aime. D’après ce que je sais d’ici vendredi il se passera quelque chose du côté des supporters. Je suis de tout cœur avec eux s’ils ont besoin de moi je serais là. Je fais un appel à la ville, aux élus, au Maire de Marseille. Monsieur Payan, surtout ne vendez pas le stade à ces gens-là. On ne sait pas ce qu’ils vont en faire, ces gens-là me font peur. Si le but c’est d’avoir des spectateurs pop-corn au Vélodrome, il n’y arrivera pas. De tuer les clubs de supporters ? Il n’y arrivera pas. Être supporter de l’OM, ce n’est pas que faire des tifos au Vélodrome, c’est une manière de vivre. Ils ont un rôle social dans la ville. » Eric Di Meco – Source : Super Mostaco Show (16/02/2021)