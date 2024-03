Le nombre surprenant de supporters de Villarreal, la théorie de Pablo Longoria sur la Vente OM et la méthode interne de Gasset révélée ! Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Le nombre surprenant de supporters de Villarreal présents au Vélodrome ! La théorie de Pablo Longoria sur la Vente OM ! La méthode interne de Jean-Louis Gasset révélée !

Le nombre surprenant de supporters de Villarreal présents au Vélodrome !

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille reçoit Villarreal pour les huitièmes de finale d’Europa League. Seuls 16 supporters espagnols seront présents.

L’Olympique de Marseille jouera ce jeudi son huitième de finale aller face à Villarreal. Cette première rencontre se jouera donc à domicile pour les Marseillais qui se déplaceront dans une semaine en Espagne. En attendant, les supporters du club de Liga sont venus soutenir leur équipe.

Seulement, d’après le journaliste Bruno Blanzat, il n’y aura que 16 supporters de Villarreal dans le parcage prévu aux visiteurs. 3500 places sont habituellement prévues pour accueillir l’équipe qui se déplace. La rencontre est à vivre dès ce soir à 21h !

Chiffre surprenant pour le OM-Villarréal de demain en 8e aller de Ligue Europe.

Seulement 16 supporters espagnols seront présents dans la zone réservée aux visiteurs (environ 3 000 places).

Il est spécial ce public en Coupe d’Europe

En conférence de presse d’avant match, Jean Louis Gasset a évoqué le rôle important des supporters marseillais à l’occasion de ce 8e de finale de Ligue Europa. « J’attends la même chose que d’habitude des supporters, qu’ils nous portent. On parle de 12e homme, là c’est 13/14e… Ça transcende les joueurs. Il est spécial ce public en Coupe d’Europe. C’était tendu face au Shakhtar, je m’en rends compte aujourd’hui. Mais les supporters étaient là. On a envie de leur faire plaisir »

Jean Louis Gasset a affiché ses ambitions concernant le style de jeu de son équipe. « Laisser le ballon à l’adversaire, ce n’est pas ma tasse de thé. Je préfère que nous l’ayons. Face à Clermont, on n’a pas tout fait bien mais on avait la maîtrise du jeu. Il fallait avoir une tactique qui arrangeait les joueurs. On a fait une tactique simpliste, on a retrouvé de l’efficacité. Si Villarreal nous laisse le ballon, ça me va. Je serai content ».

La théorie de Pablo Longoria sur la Vente OM !

C’est un serpent de mer depuis plusieurs années, le fond d’investissement d’Arabie Saoudite est annoncé comme un candidat au rachat de l’OM. Une nouvelle fois interrogé sur ces rumeurs, le président de l’OM a une nouvelle fois expliqué que ce n’était pas vrai.

Interrogé par le média AS sur la vente OM, Pablo Longoria a été clair. « Ce sont des rumeurs. Elles font partie de ce récit extérieur de déstabilisation. » Le président de l’OM a aussi évoqué l’absence de titre au club olympien. « C’est un objectif, mais pour atteindre l’objectif, vous avez toujours besoin du chemin, de la méthodologie et de la procédure pour atteindre votre objectif. Je crois que le chemin est marqué par une stabilité qui définit un modèle de jeu bien défini. Nous sommes en train de codifier le type de modèle de football que nous voulons. » La stabilité n’a pas forcément était la base de sa politique depuis son arrivée…

Ce sont des rumeurs ! Ce récit extérieur de déstabilisation

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen avait évoqué la fameuse vente OM en expliquant que l’AS était surtout en discussion avec Monaco. « Une il faut arrêter de rêver avec l’Arabie Saoudite, s’ils avaient dû venir ils l’auraient fait bien avant. On sortira dans quelques semaines certainement un autre dossier. L’Arabie Saoudite est sur l’AS Monaco et ça a l’air de bien avancer. Un projet à 2025 ? Oui, et celle-là, elle ne vient pas de n’importe où. »

L’Arabie Saoudite est sur l’AS Monaco et ça a l’air de bien avancer

Le média les Échos confirmait en janvier dernier l’intention de Dmitri Rybolovlev de céder l’ASM via un porte-parole du milliardaire russe. «Suite à la réception d’un intérêt non sollicité, l’actionnaire majoritaire de l’AS Monaco a décidé d’initier une procédure afin d’explorer des alternatives stratégiques pour sa participation dans le club. L’actionnaire majoritaire a fait appel aux services du Groupe Raine qui agira comme conseiller financier exclusif dans ce dossier. Aucune garantie n’est donnée quant à la conclusion d’une transaction impliquant le club à l’issue de cet examen stratégique, et, pour l’heure, nous ne comptons pas faire d’autres commentaires sur ce sujet.»

Sur le plateau de DFM, Eric Di Meco a directement interpellé l’actionnaire majoritaire de l’OM sur l’avenir du club. « Il y en a un qui échappe à la critique et que l’on ne voit plus depuis un moment c’est l’actionnaire. Qu’est ce qu’il veut faire avec le club ? McCourt a un club qui a perdu de la valeur sportive et financière, avec une partie des dirigeants qui sont partis en courant il y a 6 mois, avec une équipe qui risque de ne pas faire la coupe d’Europe et toi tu ne viens plus. C’est quoi, tu veux faire quoi ? On parle d’une vente, mais mets-le en vente le club. Tu as mal calculé le coup car tu viens du sport américain, ce n’est pas ta culture. Tu perds de l’argent, arrêtes l’hémorragie et en pus ça ne t’intéresse plus, tu ne viens plus. Je me dis que Longoria ne comprend peut-être plus le projet de son actionnaire. On lui a dis de baisser les couts, mais il n’y a rien qui va. Qu’est-ce que vous voulez faire Monsieur McCourt, dites-nous car on ne comprend plus et ça nous rend malheureux. Ça va faire 8 ans qu’il est là, ça va vite. La question c’est toujours la même, qu’est-ce qu’il veut faire ? »

On parle d’une vente, mais mets-le en vente le club

Notre invité, Eric Di Meco, notre consultant Jean Charles de Bono mais aussi nos journalistes Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane était sur le plateau. Au menu : le décrassage de Brest – OM (1-0), la crise au club, le départ de Gattuso, qui pour le remplacer ? Vers une vente du club ?

DFM avec Eric Di Meco

La méthode interne de Jean-Louis Gasset révélée !

Depuis son arrivée, Jean-Louis Gasset a changé les choses à l’Olympique de Marseille et pas seulement sur le terrain. L’Equipe nous révèle les méthodes du coach français.

L’Olympique de Marseille a changé une nouvelle fois d’entraîneur avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la place de Gennaro Gattuso. Le natif de Montpellier a changé les choses sur le terrain avec le retour de victoires, 3/3 depuis son arrivée, et du jeu offensif avec déjà 12 buts inscrits en trois rencontres.

Mise au vert, repas et jeux de société !

Seulement, pour avoir des résultats sur le terrain, il a fallu changer des choses en interne et dans le fonctionnement du groupe au quotidien. L’Equipe nous informe que JLG a instauré de nouveaux protocoles, notamment aux veilles de match où il y a systématiquement une mise au vert et un dîner avec le groupe.

Le soir, il est imposé aux joueurs de passer un moment ensemble, avec notamment des jeux de société pour créer des moments de partage et de ressouder les liens entre les joueurs. Force est de constater que pour le moment, cette méthode fonctionne à merveille.