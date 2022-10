Le nouveau modèle de Longoria, le président du Sporting justifie les 2 défaites et le classique face au PSG ce soir ! Les 3 infos OM de ce dimanche

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Le nouveau modèle de Longoria, le président du Sporting justifie les 2 défaites et le classique face au PSG ce soir !

Pablo Longoria a un nouveau modèle pour développer l’OM

Le projet de l’Olympique de Marseille est mené par Pablo Longoria depuis 2020. Le président marseillais a un nouveau modèle pour développer le club.

L’Olympique de Marseille a subi beaucoup de changements ces dernières années. Le projet marseillais a démarré une nouvelle phase avec Igor Tudor et Pablo Longoria. Le président espagnol a donné une interview au journal AS ce dimanche avant le match face au PSG. Il a expliqué avoir un modèle de club.

L’Atalanta est une référence — Longoria

A LIRE AUSSI : OM : Djellit détaille les raisons qui le poussent à croire à une victoire face au PSG !

« Je me sens très bien en ce moment. J’y vois une excellente occasion de développer un projet. Et, bien sûr, développer un projet dans une équipe aussi passionnée, c’est agréable grâce à toutes les émotions qui existent à Marseille. Pour quelqu’un qui est passionné, vivre ces émotions est unique. (…) L’Atalanta est une référence. Je pense que l’écart économique qui existe entre de nombreuses équipes européennes et notre réalité, le moyen de réduire cet écart est de jouer un football vertical, attractif et d’essayer de s’en rapprocher. Pour moi, il faut jouer au football avec les moyens dont on dispose. C’est la clé. Il s’agit d’essayer de faire de son mieux avec les moyens dont on dispose au club, avec le soutien des propriétaires, bien sûr. Je crois beaucoup aux règles économiques qui seront établies dans les championnats. C’est pourquoi je dis la méthode espagnole. Le football doit être fait avec une rationalité économique. Je suis un grand partisan du modèle économique appliqué en Espagne. Je pense que c’est l’avenir de tous les championnats » Pablo Longoria – Source : As (16/10/22)

Longoria à @diarioas : « Oui, l’Atalanta est une référence. Je pense que la distance économique qui existe entre de nombreuses équipes européennes et notre réalité, le moyen de réduire la distance est de jouer un football vertical, attractif qui cherche à s’en rapprocher » — OManiaque (@OManiaque) October 16, 2022

OM : La justification ridicule du président du Sporting après la double défaite !

L’Olympique de Marseille a créé la surprise en remportant ses deux rencontres face au Sporting en Ligue des Champions. Face à la presse portugaise, le président du club portugais a sorti une excuse ridicule…

En Ligue des Champions, l’OM a mal commencé avec deux défaites mais s’est bien repris en gagnant sa double confrontation face au Sporting ! Face à la presse portugaise cette semaine, le président du club portugais a donné une justification totalement infondée pour expliquer les deux défaites de son club.

Il était tout à fait normal que le Sporting perde–Varandas

A LIRE : OM : Payet ? On est meilleurs sans ! Incompréhensible de sortir Harit !

« Le club que nous avons affronté deux fois de suite investit sérieusement pour combattre l’hégémonie du Paris Saint-Germain (France) et a plus du double de la masse salariale du Sporting. Quand on parle de ces deux défaites, que tout le monde voyait derrière, avec des situations complètement atypiques et inattendues, il était tout à fait normal que le Sporting perde. Si une équipe avait la responsabilité de gagner, c’était Marseille et non le Sporting. Je crois que le Sporting avait la capacité de gagner les deux matchs si c’était à 11 contre 11, mais il faut être sérieux et rationnel dans les analyses. Dans cette Ligue des champions, le Sporting a remporté sa première victoire de l’histoire en Allemagne, puis nous avons battu l’une des meilleures équipes du monde, les quatre premières de la Premier League. Ensuite, nous avons eu deux matchs contre une équipe très forte, dans lesquels il y a eu des événements complètement atypiques qui nous ont empêché de discuter de ces matchs. » Frederico Varandas (président du Sporting) – Source : Conférence de presse (15/10/22)

🎙️Varandas: « L’#OM investit sérieusement pour battre l’hégémonie du #PSG et a plus du double de notre masse salariale. Après ces 2 défaites, tout le monde a vu ce qu’il y avait des faits de jeu atypiques et inattendues, c’est tout à fait normal d’avoir perdu. »#SportingCP pic.twitter.com/MySRo8s9hz — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) October 15, 2022

PSG – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Paris pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PSG aura lieu à 20h45 à Paris. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo.

Les groupes

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Bailly, Kaboré, Tavares, Gigot, Mbemba, Touré

Milieux de terrain :

Rongier, Veretout, Gueye, Gerson, Guendouzi

Attaquants :

Sánchez, Suárez, Harit, Ünder, Payet, Dieng

PSG

Gardien : Keylor Navas, Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma

Défenseurs : Achraf Hakimi, Marquinhos, Juan Bernat, Nordi Mukiele, El Chadaille Bitshiabu

Milieux : Marco Verratti, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Renato Sanches, Vitinha, Pablo Sarabia, Carlos Soler, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi

Attaquants : Kylian Mbappé, Neymar Jr, Leo Messi, Hugo Ekitike

Les onze probables

Olympique de Marseille :

LopezMbemba Bailly Balerdi Clauss Rongier Veretout Tavares Guendouzi Harit

Sanchez

PSG :

Donnarumma Hakimi, Marquinhos, D.Pereira, Bernat Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz Messi Neymar Mbappé

Le Stade

Ce match se jouera au Parc des Princes (47 929 places). Les supporters marseillais sont interdits de déplacement.

L’Arbitre de ce PSG – OM

Arbitre principal : Clément TURPIN

Arbitres assistants : Cyril GRINGORE et Nicolas DANOS

4e arbitre : Jérémy STINAT

Arbitres assistants vidéo : François LETEXIER et Dominique JULIEN

👤 Arbitre principal

🚩 Arbitres assistants

⏱️ 4e arbitre

📹 Arbitres assistants vidéo https://t.co/GF7b8D2XXU — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 11, 2022

La Météo

Prévision météo à Paris à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 91%)

– Pourcentage de pluie : 32%

– Température 17°C / ressentie 16°C

– Vent : ESE 11 km/h

– Taux d’humidité : 85%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS PSG

Victoires de l’OM : 32 Match nul : 20 Victoires PSG : 33

Déclarations d’avant-match

« Je vais répondre comme je réponds toujours sur ce sujet. Il faut prendre match après match, penser à notre manière de jouer et la conséquence, ce sera les points et la position au classement. On lutte, en tant que club se battant pour l’Europe, pour être au plus haut niveau. C’est évidemment inhabituel d’avoir un club avec un budget aussi supérieur, l’histoire nous enseigne toutefois que c’est possible (de rivaliser) mais je ne me concentre pas sur ça. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (14/10/2022)

« Il y a eu la coupure internationale, avec l’enchaînement des matchs et un calendrier très chargé. Nous avons joué quatre matchs sur les dix derniers jours, cela génère de la fatigue. Nous avons aussi des absents, on n’oublie de citer que contre Benfica nous jouons sans Nuno Mendes, sans Kimpembe, sans Messi. Evidemment, dans l’analyse du match ce n’est pas très important pour vous, mais ce ne sont pas n’importe qui. Ce sont trois joueurs majeurs. Quand ils sont absents, on sollicite d’autres joueurs donc forcément, cela peut être une des raisons, je dis bien une et non pas la raison. Il y une réflexion. Est ce qu’on doit passer sur une défense à quatre ou modifier notre organisation au milieu de terrain. On est dans cette réflexion là avec mon staff depuis la fin du match à Benfica sur ce qui pourrait être le mieux pour nos joueurs, que ce soit au niveau des caractéristiques de mes joueurs et du style de l’OM, qui a un pressing très fort et très haut » Christophe Galtier – Source : Conference de presse