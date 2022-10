OM : Payet ? On est meilleurs sans ! Incompréhensible de sortir Harit !

Alors que Payet ne parvient pas à s’adapter au système de jeu d’Igor Tudor avec seulement un but et une passe décisive en cinq titularisations, Amine Harit est aux anges et devient petit à petit un titulaire indiscutable du 11 olympien.

Alors que les situations de Payet et d’Harit sont aux antipodes, peut-on affirmer que le marocain a remplacé le numéro 10 dans le système de Tudor ? C’est la question que se posent les chroniqueurs de Débat Foot Marseille.

Payet n’a plus sa place. On a pas besoin de lui pour gagner

« Payet et Harit ? C’est un rôle différent, c’est deux profils différents et puis on l’a souvent souligné : Payet ne correspond pas au style de jeu de Tudor. Harit a la confiance du coach , en ce moment il est sur son nuage et tant mieux. Payet ça fait plusieurs matchs qu’il est pas dedans , quasiment depuis le début de la saison il est pas dedans. Payet n’a plus sa place. On a pas besoin de lui pour gagner. La question c’est est-ce qu’on est meilleur avec ou sans Payet ? On est meilleurs sans, et ça a été prouvé depuis le début de la saison. » Sourigna – Débat Foot Marseille – Considéré par certains comme une légende du club, Dimitri Payet a été critiqué cette saison pour ses performances.

« Payet est un très bon footballeur. Sur la légende des 100 buts et 100 passes, je trouve qu’on va un petit peu trop loin quand même. Des légendes j’en ai connu, Jean-Pierre Papin, Josip Skoblar, Roger Magnusson, Novi, Carnus… ce sont des légendes qui ont remporté des titres, qui ont été loin, qui ont porté l’OM et qui ont vraiment marqué l’histoire du club. Ça pour moi c’est des légendes. Sur le Dimitri Payet d’aujourd’hui, je pense qu’il est légèrement en retard sur Harit pour l’équipe que met en place Tudor. Quand on voit souvent décrocher Sanchez, Harit qui plonge de très loin pour prendre le poste de 9 puisque Sanchez est un 9 et demi, Guendouzi qui est capable de rentrer vers l’intérieur. Ça donne beaucoup de courses et de vitesse ce qui correspond au dispositif de Tudor mais qui correspond moins au poste que Payet devrait occuper si il jouait à la place d’Harit. Quand on voit les prestations d’Harit, je comprendrai pas pourquoi on sortirait ce joueur de l’effectif. » Jean Charles De Bono – Débat Foot Marseille

