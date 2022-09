Le onze face au LOSC, Veretout présélectionné par Deschamps? Des mesures prises pour Francfort? Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Le onze face au LOSC, Veretout présélectionné par Deschamps? Des mesures prises pour Francfort?

OM – LOSC : Le onze d’Igor Tudor avec quelques surprises !

C’est le septième match de la saison de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 ! Pour la réception du LOSC, Igor Tudor a choisi de faire un peu tourner !

L’Olympique de Marseille retrouve la Ligue 1 après avoir joué son premier match de LDC face à Tottenham ce mercredi. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait des choix. Balerdi est titularisé en défense centrale. Il est accompagné par Chancel Mbemba et Gigoy dans la traditionnelle défense à trois de l’entraineur croate.

Jonathan Clauss est aligné à droite, Kolasinac à gauche. Valentin Rongie étant absent, c’est Guendouzi qui accompagnera Gueye au milieu. En attaque, Igor Tudor aligne Ünder, Harit et Alexis Sanchez. Dimitri Payet, tout juste revenu de blessure, d

Voici le onze de départ de l’OM

Lopez

Mbemba Balerdi Gigot

Clauss Guendouzi Gueye Kolasinac

Ünder – Harit

Sanchez

Déclarations d’avant-match

« On verra aujourd’hui comment seront les joueurs. Contre une équipe forte, ce sera un match difficile.Tout le monde a joué jusqu’ici. C’est positif pour un coach de pouvoir changer deux ou trois joueurs tout en gardant de la qualité.Lille est une équipe de première catégorie, une concurrente directe. C’est vrai que les couloirs ont fait la différence mais ils continueront de le faire. ». Igor Tudor – Source : Conférence de presse (09/09/22)

« Marseille a une équipe avec des grosses qualités. J’ai vu des matchs durant lesquels ils font des changements et ça n’affecte pas leur qualité de jeu pour autant. Je ne sais pas s’ils vont changer des joueurs après ce match de Champions League. De toute façon, ça va être un match difficile pour nous. Mercredi, on a vu que c’était aussi difficile pour Tottenham, même en supériorité numérique. On va devoir jouer un match différent de ce qu’on fait d’habitude. C’est une équipe qui fait un marquage strict sur chaque joueur et ça peut être difficile à contourner […] Ce que je peux dire sur Igor Tudor, c’est que c’est un très bon coach, avec une façon très spécifique de jouer. Ce n’est pas forcément très habituel de jouer comme ça en France, mais en Italie, c’est assez commun. Ses influences, qu’il a appris avec son travail en Italie, il les reproduit dans le championnat de France » Paulo Fonceca – source : Conférence de presse (09/09/22)

Equipe de France : Un milieu de l’OM présélectionné par Didier Deschamps?

Avec un début de saison très prometteur, l’Olympique de Marseille risque d’avoir quelques uns de ses joueurs qui vont être internationaux lors du prochain rassemblement après le match face à Rennes le 18 septembre. D’après Foot Mercato, Veretout va retrouver l’Equipe de France.

L’Olympique de Marseille réalise un très bon début de saison avec Igor Tudor. L’une des forces de son système est forcément le milieu de terrain où Jordan Veretout et Valentin Rongier font un excellent travail de récupération et de projection rapide vers l’avant.

Veretout appelé lors du prochain rassemblement des Bleus?

D’après Foot Mercato, l’un de ces deux joueurs aurait reçu une pré-convocation de la part de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’Equipe de France qui aura lieu après la rencontre face à Rennes, le 18 septembre prochain.

En effet, il s’agirait de Jordan Veretout, de retour en Ligue 1 après quelques saisons à l’étranger et notamment à l’AS Roma, en Serie A. Ces récentes performances auraient convaincu Didier Deschamps, surtout avec les absences de N’golo Kanté et Paul Pogba au milieu de terrain.

Info : le milieu de l’OM Jordan Veretout a reçu une pré-convocation en Equipe de Francehttps://t.co/nEkjMJw6d8 — Sébastien Denis (@sebnonda) September 10, 2022

Les raisons qui ont poussé Veretout à rejoindre l’OM

Le milieu de 29 est revenu pour le site officiel de l’OM sur son choix de revenir en France. Il explique que son choix a été motivé par la perspective de pouvoir disputer la Ligue des Champions. Le néo-marseillais déclare aussi son amour pour l’OM et affirme ses ambitions pour la saison à venir.

« C’était déjà important pour moi de revenir en France. L’OM est le plus grand club français. Il m’a ouvert ses portes et je voulais venir aussi. C’est aussi pour la Ligue des Champions que je viens aujourd’hui, pour jouer la plus grande compétition européenne. À Marseille en plus, c’est un avantage, car avec toute cette ferveur ça va être magique. Je viens ici pour gagner des trophées, pour vivre ces moments avec tout Marseille, le Vélodrome et tous mes coéquipiers, parce que ce sont de grandes émotions et ça reste toujours gravé. Je viens ici pour gagner des titres dès cette année » Jordan Veretout – Source : Site Officiel OM (10/08/2022)

OM – Sécurité : Le club prend des mesures pour ce mardi face à Francfort en Ligue des Champions !

Après les incidents intervenus ce jeudi à Nice pour la réception de Cologne, l’Olympique de Marseille va prendre des mesures de sécurité pour le match face à Francfort en Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille a affronté Tottenham en Ligue des Champions à l’extérieur. Le prochain match aura donc lieu à domicile au Vélodrome face à l’Eintracht Francfort ce mardi. Après les évènements qui ont eu lieu ce jeudi pour le match de Conférence League entre l’OGC Nice et Cologne, l’OM prend des mesure d’après L’Equipe.

Une réunion ce samedi pour préparer l’arrivée des supporters allemands

Le quotidien sportif explique ce samedi que le club va renforcer la sécurité. Plus de 3000 supporters allemands sont attendus pour cette rencontre et les instances sont au courant du risque qui est pris par la venue de ces derniers.

Un point devrait être fait ce samedi entre l’UEFA, la préfecture des Bouches-du-Rhône ainsi que l’Olympique de Marseille pour organiser la venue des supporters allemands. Ce qui poserait problème serait qu’ils soient plus nombreux que cela. En effet, les 3000 comptabilisés viennent avec un billet pour voir la rencontre mais il se pourrait que certains fassent le déplacement sans ticket.

La billetterie fermée plus tôt?

2000 supporters supplémentaires pourraient s’ajouter au 3000 détenteurs de billet. Pour encadrer tout ce monde, la préfecture prévoirait d’ouvrir une fanzone, comme cela avait été le cas pour les supporters néerlandais venus en nombre pour le match face à Feyenoord la saison dernière.