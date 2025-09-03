Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Le parcours de l’OM en Ligue des Champions : La simulation de l’IA, résultats et classement !
OM Actualités

Le parcours de l’OM en Ligue des Champions : La simulation de l’IA, résultats et classement !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
LISBON, PORTUGAL - AUGUST 18: The UEFA Champions League Trophy is seen pitch side prior to the UEFA Champions League Semi Final match between RB Leipzig and Paris Saint-Germain F.C at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on August 18, 2020 in Lisbon, Portugal. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images) By Icon Sport - --- - Estàdio da Luz - Lisbonne (Portugal)

Voici la simulation faite par l’IA des 8 matchs de l’OM en Ligue des Champions 2025/26 avec l’effectif mis à jour (Aguerd, Pavard, Emerson, O’Riley, Vermeeren, Paixão). Plus de solidité défensive, un milieu créatif, et une attaque qui repose beaucoup sur Greenwood.

Résultats simulés par IA des 8 matchs de l’OM

A lire aussi : Mercato OM : Qui est Matt O’Riley ? L’avis d’un spécialiste de Brighton !

 

Journée Adversaire Lieu Résultat estimé Analyse
16 sept. Real Madrid Extérieur ❌ Défaite 1-3 Trop fort collectivement, mais Greenwood peut marquer sur une transition.
30 sept. Ajax Amsterdam Domicile ✅ Victoire 2-1 Match ouvert, O’Riley et Paixão peuvent peser, Greenwood décisif.
22 oct. Sporting CP Extérieur ➖ Nul 1-1 Milieu renforcé (Vermeeren + O’Riley) tient bien le choc.
5 nov. Atalanta Domicile ❌ Défaite 1-2 Match serré mais l’intensité italienne finit par faire la différence.
25 nov. Newcastle United Domicile ➖ Nul 0-0 Pavard + Aguerd verrouillent, mais OM manque de réalisme devant.
9 déc. Union Saint-Gilloise Extérieur ✅ Victoire 2-0 Gros pressing de l’OM, Paixão et Greenwood font la différence.
21 janv. Liverpool Domicile ❌ Défaite 0-2 Trop puissant collectivement, malgré une belle résistance.
28 janv. Club Bruges Extérieur ✅ Victoire 1-0 OM sérieux défensivement, but de Greenwood sur contre.

 

 

  • Avec 11 points et 3 victoires, l’OM se hisse à la 14e place, ce qui permet la qualification en 1/8e de finale.

  • Les victoires clés viennent de Ajax, Union SG et Club Bruges.

  • Les défaites restent contre les gros calibres : Real Madrid, Atalanta et Liverpool.

  • Qualification :  en 1/8e de finale (le top 16 est qualifié)

 

 

Classement général simulé par IA

 

Rang Équipe Points Bilan (V-N-D)
1 Manchester City 18 6‑0‑2
2 Real Madrid 17 5‑2‑1
3 Liverpool 16 5‑1‑2
4 Paris Saint-Germain 15 4‑3‑1
5 Bayern Munich 14 4‑2‑2
6 Barcelone 13 4‑1‑3
7 Arsenal 12 3‑3‑2
8 Inter Milan 12 3‑3‑2
9 Chelsea 11 3‑2‑3
10 Napoli 11 3‑2‑3
11 Juventus 10 2‑4‑2
12 Atlético Madrid 10 2‑4‑2
13 Borussia Dortmund 10 2‑4‑2
14 Olympique de Marseille 11 3‑2‑3
15 Sporting CP 9 2‑3‑3
16 Ajax Amsterdam 8 2‑2‑4
17 Newcastle United 7 2‑1‑5
18 Atalanta 6 1‑3‑4
19 Union Saint-Gilloise 5 1‑2‑5
20 Club Bruges 4 1‑1‑6

Avec ce nouvel effectif (Aguerd, Pavard, Emerson, O’Riley, Vermeeren, Paixão), l’OM se hisserait dans le top 16 européen, un vrai succès par rapport aux dernières saisons.

