Le parcours de l’OM en Ligue des Champions : La simulation de l’IA, résultats et classement !

Voici la simulation faite par l’IA des 8 matchs de l’OM en Ligue des Champions 2025/26 avec l’effectif mis à jour (Aguerd, Pavard, Emerson, O’Riley, Vermeeren, Paixão). Plus de solidité défensive, un milieu créatif, et une attaque qui repose beaucoup sur Greenwood.

Résultats simulés par IA des 8 matchs de l’OM

A lire aussi : Mercato OM : Qui est Matt O’Riley ? L’avis d’un spécialiste de Brighton !

Journée Adversaire Lieu Résultat estimé Analyse 16 sept. Real Madrid Extérieur ❌ Défaite 1-3 Trop fort collectivement, mais Greenwood peut marquer sur une transition. 30 sept. Ajax Amsterdam Domicile ✅ Victoire 2-1 Match ouvert, O’Riley et Paixão peuvent peser, Greenwood décisif. 22 oct. Sporting CP Extérieur ➖ Nul 1-1 Milieu renforcé (Vermeeren + O’Riley) tient bien le choc. 5 nov. Atalanta Domicile ❌ Défaite 1-2 Match serré mais l’intensité italienne finit par faire la différence. 25 nov. Newcastle United Domicile ➖ Nul 0-0 Pavard + Aguerd verrouillent, mais OM manque de réalisme devant. 9 déc. Union Saint-Gilloise Extérieur ✅ Victoire 2-0 Gros pressing de l’OM, Paixão et Greenwood font la différence. 21 janv. Liverpool Domicile ❌ Défaite 0-2 Trop puissant collectivement, malgré une belle résistance. 28 janv. Club Bruges Extérieur ✅ Victoire 1-0 OM sérieux défensivement, but de Greenwood sur contre.

🚨 #OM – Mercato XXL !

➡️ 12 arrivées, record égalé 🔵⚪

➡️ Plus de 100 M€ investis 💰

➡️ Des recrues de poids : Pavard, Aguerd, Paixao…

➡️ Une frénésie déclenchée après Rennes et l’affaire Rabiot 👉 L’OM version Longoria/Benatia/De Zerbi assume le court-termisme.#TeamOM… pic.twitter.com/5XL5ZWRCKk — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 3, 2025

Avec 11 points et 3 victoires , l’OM se hisse à la 14e place , ce qui permet la qualification en 1/8e de finale .

Les victoires clés viennent de Ajax, Union SG et Club Bruges .

Les défaites restent contre les gros calibres : Real Madrid, Atalanta et Liverpool .

Qualification : en 1/8e de finale (le top 16 est qualifié)

Classement général simulé par IA

Rang Équipe Points Bilan (V-N-D) 1 Manchester City 18 6‑0‑2 2 Real Madrid 17 5‑2‑1 3 Liverpool 16 5‑1‑2 4 Paris Saint-Germain 15 4‑3‑1 5 Bayern Munich 14 4‑2‑2 6 Barcelone 13 4‑1‑3 7 Arsenal 12 3‑3‑2 8 Inter Milan 12 3‑3‑2 9 Chelsea 11 3‑2‑3 10 Napoli 11 3‑2‑3 11 Juventus 10 2‑4‑2 12 Atlético Madrid 10 2‑4‑2 13 Borussia Dortmund 10 2‑4‑2 14 Olympique de Marseille 11 3‑2‑3 15 Sporting CP 9 2‑3‑3 16 Ajax Amsterdam 8 2‑2‑4 17 Newcastle United 7 2‑1‑5 18 Atalanta 6 1‑3‑4 19 Union Saint-Gilloise 5 1‑2‑5 20 Club Bruges 4 1‑1‑6

Avec ce nouvel effectif (Aguerd, Pavard, Emerson, O’Riley, Vermeeren, Paixão), l’OM se hisserait dans le top 16 européen, un vrai succès par rapport aux dernières saisons.