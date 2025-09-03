Le parcours de l’OM en Ligue des Champions : La simulation de l’IA, résultats et classement !

Voici la simulation faite par l’IA des 8 matchs de l’OM en Ligue des Champions 2025/26 avec l’effectif mis à jour (Aguerd, Pavard, Emerson, O’Riley, Vermeeren, Paixão). Plus de solidité défensive, un milieu créatif, et une attaque qui repose beaucoup sur Greenwood.
Résultats simulés par IA des 8 matchs de l’OM
A lire aussi : Mercato OM : Qui est Matt O’Riley ? L’avis d’un spécialiste de Brighton !
|Journée
|Adversaire
|Lieu
|Résultat estimé
|Analyse
|16 sept.
|Real Madrid
|Extérieur
|❌ Défaite 1-3
|Trop fort collectivement, mais Greenwood peut marquer sur une transition.
|30 sept.
|Ajax Amsterdam
|Domicile
|✅ Victoire 2-1
|Match ouvert, O’Riley et Paixão peuvent peser, Greenwood décisif.
|22 oct.
|Sporting CP
|Extérieur
|➖ Nul 1-1
|Milieu renforcé (Vermeeren + O’Riley) tient bien le choc.
|5 nov.
|Atalanta
|Domicile
|❌ Défaite 1-2
|Match serré mais l’intensité italienne finit par faire la différence.
|25 nov.
|Newcastle United
|Domicile
|➖ Nul 0-0
|Pavard + Aguerd verrouillent, mais OM manque de réalisme devant.
|9 déc.
|Union Saint-Gilloise
|Extérieur
|✅ Victoire 2-0
|Gros pressing de l’OM, Paixão et Greenwood font la différence.
|21 janv.
|Liverpool
|Domicile
|❌ Défaite 0-2
|Trop puissant collectivement, malgré une belle résistance.
|28 janv.
|Club Bruges
|Extérieur
|✅ Victoire 1-0
|OM sérieux défensivement, but de Greenwood sur contre.
🚨 #OM – Mercato XXL !
➡️ 12 arrivées, record égalé 🔵⚪
➡️ Plus de 100 M€ investis 💰
➡️ Des recrues de poids : Pavard, Aguerd, Paixao…
➡️ Une frénésie déclenchée après Rennes et l’affaire Rabiot
👉 L’OM version Longoria/Benatia/De Zerbi assume le court-termisme.#TeamOM… pic.twitter.com/5XL5ZWRCKk
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 3, 2025
-
Avec 11 points et 3 victoires, l’OM se hisse à la 14e place, ce qui permet la qualification en 1/8e de finale.
-
Les victoires clés viennent de Ajax, Union SG et Club Bruges.
-
Les défaites restent contre les gros calibres : Real Madrid, Atalanta et Liverpool.
- Qualification : en 1/8e de finale (le top 16 est qualifié)
Classement général simulé par IA
|Rang
|Équipe
|Points
|Bilan (V-N-D)
|1
|Manchester City
|18
|6‑0‑2
|2
|Real Madrid
|17
|5‑2‑1
|3
|Liverpool
|16
|5‑1‑2
|4
|Paris Saint-Germain
|15
|4‑3‑1
|5
|Bayern Munich
|14
|4‑2‑2
|6
|Barcelone
|13
|4‑1‑3
|7
|Arsenal
|12
|3‑3‑2
|8
|Inter Milan
|12
|3‑3‑2
|9
|Chelsea
|11
|3‑2‑3
|10
|Napoli
|11
|3‑2‑3
|11
|Juventus
|10
|2‑4‑2
|12
|Atlético Madrid
|10
|2‑4‑2
|13
|Borussia Dortmund
|10
|2‑4‑2
|14
|Olympique de Marseille
|11
|3‑2‑3
|15
|Sporting CP
|9
|2‑3‑3
|16
|Ajax Amsterdam
|8
|2‑2‑4
|17
|Newcastle United
|7
|2‑1‑5
|18
|Atalanta
|6
|1‑3‑4
|19
|Union Saint-Gilloise
|5
|1‑2‑5
|20
|Club Bruges
|4
|1‑1‑6
Avec ce nouvel effectif (Aguerd, Pavard, Emerson, O’Riley, Vermeeren, Paixão), l’OM se hisserait dans le top 16 européen, un vrai succès par rapport aux dernières saisons.