Le point sur Sanchez et Ndiaye, ça bloque pour Ünder, les infos sur Payet… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! Au programme ce dimanche : Le point sur Sanchez et Ndiaye, ça bloque pour Ünder, les infos sur Payet…

L’Olympique de Marseille prévoir encore 3 ou 4 arrivées après les recrutements de Kondogbia, Lodi, Aubameyang et Sarr. L’Equipe fait un point sur les dossier Iliman Ndiaye et Alexis Sanchez, deux offensifs que les supporters attendent impatiemment.

Victorieux hier 1-0 contre le RKC Waalwijk, l’Olympique de Marseille continue se préparation intensive en vue des premiers rendez-vous officiels début août. Les nouvelles recrues s’intègrent et tout le monde apprend à connaître le nouvel entraineur Marcelino. De leur côté, les dirigeants s’activent pour faire venir encore plusieurs joueurs.

La venue tant attendue du jeune international sénégalais Iliman Ndiaye semble en bonne voie mais son club de Sheffield United en demande toujours une jolie somme (15 à 20 millions d’euros). Pablo Longoria et les siens « espèrent toujours un dénouement heureux », selon l’Equipe, d’accord avec le joueur pour un contrat de 5 ans

Le quotidien français révèle aussi une autre information plus surprenante aujourd’hui. Le chilien Alexis Sanchez, dont les fans espèrent le retour, aurait fait un retour dans la cité phocéenne ces derniers jours pour récupérer ses chiens. Toutefois les deux parties assureraient que « aucun rendez-vous n’est prévu avec l’OM », d’après l’Equipe.

Sans club depuis le 1er juillet, le meilleur buteur olympien de la dernière saison n’a toujours pas donné d’indications sur son possible retour ou non à l’Olympique de Marseille.

Dimitri Payet avait annoncé en conférence de presse son départ de l’OM cet été. Le meneur de jeu dispose de plusieurs offres et peut en attendant s’entrainer dans le loft du centre RLD…

Selon nos informations, si Dimitri Payet a résilié son contrat avec l’Olympique de Marseille, le joueur peut toujours profiter des installations de la commanderie pour s’entraîner en attendant de trouver un nouveau challenge. Il s’est ainsi encore entraîné hier avec le « loft » et le staff olympien. il dispose de nombreuses offres à l’étranger, mais aussi en France.

Dimitri Payet ne portera plus le maillot de l’OM. Absent du stage de présaison en Allemagne, le milieu de terrain a annoncé qu’il quitte le club cette saison. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat. Aux côtés du président Longoria, le numéro 10 est revenu sur la saison dernière avec Tudor, où il a peu joué. Au moment d’annoncer sa décision le Réunionnais n’a pas pu retenir ses larmes. Selon L’Equipe la décision de ne pas le faire participer aux matchs amicaux du club est un choix de Longoria et non pas de Marcelino. Dans un communiqué l’OM avait précisé : « Pour des raisons personnelles, Payet n’est pas parti en même temps que le reste du groupe. Le joueur restera à Marseille ces prochains jours avec les siens. »

C’est un chapitre qui se tourne dans la carrière de Payet, après 326 matchs joués à l’OM entre 2013 et 2015 puis entre 2017 et 2023 et 78 buts. S’il aura un rôle à l’OM après la fin de sa carrière, il ne souhaite pas raccrocher les crampons tout de suite. »Ça va être une parenthèse d’un, deux ou trois ans. Le corps décidera », expliqua Payet hier en conférence de presse. L’Equipe avance que plusieurs clubs d’Arabie Saoudite et du Qatar ont approché le joueur en vue d’une arrivée. Mais le joueur de 36 ans ne semble pas intéressé par ces destinations proposant des gros salaires. En Europe, l’Olympiakos ainsi que plusieurs clubs turcs, dont Galatasaray, s’intéressent aussi au milieu de terrain.

Cengiz Under devrait bien quitter l’OM pour s’engager avec Fenerbahçe. L’accord semblait se finaliser mais finalement les exigences de l’OM semblent bloquer le dossier.

Selon Yağız Sabuncuoğlu, « Fenerbahçe et Marseille ont trouvé un accord pour le transfert de Cengiz Under. Discussion sur le plan de paiement et les primes. » Mais un peu plus tard le rédacteur en chef de Sports Digitale a expliqué : « Marseille a exigé à l’avance la majeure partie des frais de transfert convenus pour Cengiz Ünder. Fenerbahce n’a pas accepté cela. Le plan de paiement est en cours d’élaboration. Aucune signature ! »

Selon l’Equipe, qui avait publié un article sur son site, « le club olympien est en train de finaliser le transfert de Cengiz Ünder au Fenerbahçe, mercredi soir. Les discussions ont nettement avancé et un accord est proche, même si aucun chiffre n’a filtré des négociations entre les deux parties. (…) Ünder serait séduit par le projet du club stambouliote, où il tiendrait l’un des premiers rôles. » Under devrait rejoindre Elmaz qui a déjà quitté l’OM pour le Fener, les deux joueurs ont le même agent. Avec le départ de ce joueur important, l’OM devrait encore recruter deux joueurs à vocation offensive, dont Iliman Ndiaye même si Sheffield se montre pour le moment trop gourmand…



Selon le journaliste Fabrizio Romano, « Fenerbahçe et l’Olympique de Marseille restent en contact autour d’un transfert de Cengiz Ünder. L’OM est ouvert à la vente de Cengiz mais pour proposition importante. » De plus, ce dernier écarte l’option Nottingham Forest pour Sanchez : « Les rumeurs selon lesquelles Alexis Sanchez rejoindrait Nottingham Forest sont loin d’être exactes. Pas de pourparlers en cours. »

Fenerbahçe and Olympique Marseille remain in contact over Cengiz Ünder deal. OM, open to selling Cengiz but for important proposal. 🟡🔵🇹🇷

🇨🇱 Told rumours of Alexis Sanchez joining Nottingham Forest are wide of mark. No talks ongoing. pic.twitter.com/PDfFDMv1tO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023