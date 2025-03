Ex OM (Clauss) : « Je n’ai jamais eu cet entretient… »

De retour à son meilleur niveau avec l’OGC Nice cette saison, Jonathan Clauss est revenu sur son départ de l’OM dans une interview accordée à L’Équipe. L’ancien latéral olympien a évoqué une saison irrégulière, son envie de discuter avec Roberto De Zerbi… et un rendez-vous qui n’a finalement jamais eu lieu…

Si Jonathan Clauss brille aujourd’hui sous les couleurs niçoises avec 3 buts et 5 passes décisives cette saison, son dernier exercice avec l’OM a été plus contrasté. Après une première saison convaincante sous Igor Tudor, il a connu un exercice plus difficile, marqué par des performances irrégulières et un contexte collectif morose (8ᵉ place en Ligue 1). L’international français estime toutefois avoir répondu présent individuellement.

« J’ai su performer à certains moments… »

Malgré des prestations en demi-teinte sur le plan collectif, Clauss espérait ainsi pouvoir relancer son aventure olympienne avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc. Mais l’ancien Lensois n’a finalement jamais eu l’opportunité d’échanger avec le technicien italien avant son départ comme il l’a déclaré à L’Equipe :

« Je fais un bilan et je ne la trouve pas catastrophique. Je la trouve en dents de scie, comme notre saison collective (l’OM a fini 8e) . J’ai su performer à certains moments où on était un peu dans le trou. Arrive (Roberto) De Zerbi. Je savais qu’ils voulaient éventuellement me vendre parce que… . Je me disais qu’avec De Zerbi ça pouvait être un renouveau, que j’aimerais discuter avec lui, mais je n’ai jamais eu cet entretien. »

Clauss à @lequipe : « Je fais un bilan et je ne la trouve pas catastrophique. Je la trouve en dents de scie, comme notre saison collective (l’OM a fini 8e) . J’ai su performer à certains moments où on était un peu dans le trou. Arrive (Roberto) De Zerbi. Je savais qu’ils voulaient… — OManiaque (@OManiaque) March 1, 2025

Parti avec un goût d’inachevé, Clauss semble aujourd’hui avoir retrouvé toute sa sérénité sur la Côte d’Azur. Des performances qui pourraient lui permettre de s’installer durablement en équipe de France.

a lire aussi : Monaco cartonne, Paris et Nice en piste ce samedi… Le programme du reste de la J24 !