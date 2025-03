Monaco cartonne, Paris et Nice en piste ce samedi… Le programme du reste de la J24 !

Que propose la Ligue 1 ce week end ? Voici le programme complet avec des affiches comme LOSC – PSG ou Marseille – Nantes !

La 24ᵉ journée de Ligue 1, qui a débuté ce vendredi 28 février par une belle victoire de l’AS Monaco contre le Stade de Reims (3-0). Un large succès monégasque marqué par un triplé du Danois Mika Biereth, en grande forme avec déjà 10 buts en 7 matchs de championnat.

Ce samedi 1er mars, trois rencontres sont au programme. À 17h00, l’ASSE reçoit l’OGC Nice dans un duel où les Verts tenteront de renouer avec le succès face à des Aiglons en forme ces dernières semaines. Ensuite, à 19h00, le RC Lens accueillera Le Havre avec l’intention de s’imposer afin de ne pas laisser les places européennes s’échapper. Enfin, la soirée se terminera en beauté avec un choc au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le LOSC à 21h05, un match attendu entre les deux derniers représentants français en Ligue des Champions.

a lire aussi : OM : Un changement de systeme ? De Zerbi précise !

Un dimanche sous haute tension !

Le dimanche 2 mars promet également un beau spectacle avec cinq rencontres au programme. Dès 15h00, l’OL affrontera Brest avec l’espoir de ne pas laisser Lille (4ème) s’échapper. À 17h15, trois matchs se joueront simultanément : Angers SCO – Toulouse FC, AJ Auxerre – Strasbourg et Montpellier – Rennes, des confrontations cruciales pour la lutte au maintien et aux places européennes. Enfin, la journée se clôturera avec un duel très attendu à 20h45 entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes. Les Marseillais auront à cœur de réagir après leur déroute 3 – 0 en terre auxerroise lors de la précédente journée.

Rendez-vous demain pour la suite des matchs 🍿 pic.twitter.com/XND0oGtL8z — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) February 28, 2025

— L’ÉQUIPE (@lequipe) February 21, 2025

Vendredi 28 février à 20h45 (DAZN)

🏟️ AS Monaco 3-0 Stade de Reims

Samedi 1er mars

🏟️ 17h00 | ASSE 🆚 OGC Nice (beIN SPORTS 1)

🏟️ 19h00 | RC Lens 🆚 Le Havre AC (DAZN)

🏟️ 21h05 | Paris SG 🆚 LOSC (DAZN)

Dimanche 2 mars

🏟️ 15h00 | OL 🆚 Brest (DAZN)

🏟️ 17h15 | Angers SCO 🆚 Toulouse FC (DAZN)

🏟️ 17h15 | AJ Auxerre 🆚 Strasbourg (DAZN)

🏟️ 17h15 | Montpellier 🆚 Rennes (DAZN)

🏟️ 20h45 | Marseille 🆚 FC Nantes (DAZN)