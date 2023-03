Le rêve de Sanchez, les négos pour Milik et de bonnes affaires mercato à Arsenal ? Les 3 Infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : les négociations pour Milik, le rêve de fin de carrière d’Alexis Sanchez et les bonnes affaires mercato du côté d’Arsenal…

OM : Le magnifique rêve de fin de carrière d’Alexis Sanchez !

Alexis Sanchez est l’une des grandes satisfactions de la saison de l’Olympique de Marseille. Le Chilien est actuellement avec sa sélection et en a profité pour donner une longue interview à la télévision nationale…

Dans cet entretien pour TVN Chile, l’actuel meilleur olympien s’est livré sur une possible prolongation à l’OM (voir plus bas) et a aussi expliqué très clairement quel serait son rêve pour sa fin de carrière.

« Je n’aime pas me projeter trop loin, je préfère prendre année après année en fonction également de mon état physique. Parfois il peut y avoir des blessures, de la fatigue mais j’aimerais jouer jusqu’à mes 40 ans (il est actuellement âgé de 34 ans). Mon rêve est de jouer pour Tocopilla (ville natale du joueur). Les prendre en troisième division, monter en seconde puis première division. C’est un rêve que j’ai. Là-bas, il y a encore des terrains en terre et des enfants qui rêvent de devenir un Alexis. Leur apprendre ma manière de jouer… » Alexis Sanchez – Source : TVN Chile

J’aimerai prolonger avec l’OM

« Je suis content, je suis heureux. Le club croit en moi, c’est le plus important pour moi. Je suis vraiment content de la façon dont le club s’occupe de moi. Et quand on s’occupe de vous, vous n’avez plus qu’à faire vos preuves. Je ferais une erreur si je me relâchais. Avoir de la continuité dans le football, c’est le plus difficile. Je vois année après année. Par exemple, j’ai un contrat d’un an à Marseille et cela va aussi dépendre de comment je me sens physiquement. Est-ce que j’aimerais prolonger ? Oui, j’aimerais prolonger. J’aime être ici, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Les choses peuvent changer d’un jour à l’autre. Si le Real Madrid arrive, qu’est-ce que je vais dire ? Ou même une autre équipe, on ne sait pas. Le football est comme ça. Mais si je dois le dire maintenant, oui je suis heureux et content avec eux. J’aime les supporters et on s’occupe bien de moi. » Alexis Sanchez – TVN Chile (23/03/2023)

Mercato OM : Sept indésirables à Arsenal, des affaires à faire ?

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille, une relation privilégiée semble s’être construite avec Arsenal. Arsenal où il devrait encore y avoir du mouvement cet été…

The Sun annonce en effet que le club du nord de Londres a décidé de se débarrasser de sept joueurs cet été. Parmi eux se trouve un joueur prêté cette saison à l’OM : Nuno Tavares. Si à son arrivée à Marseille, l’international espoirs portugais semblait plutôt décider à repartir à l’issue de ce prêt à Arsenal, la volonté ne semble pas réciproque.

« Oui évidemment, j’ai vu ce qu’ils ont fait à Marseille, surtout Saliba, qui est revenu à Arsenal. Mattéo a fait des matchs fantastiques aussi de ce que j’ai vu pour être honnête. Je vais essayer de faire pareil et j’espère encore mieux pour viser les objectifs du club. » Nuno Tavares – Source : Conférence de presse (3 août 2022)

Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Gunners, le joueur ne sera pas retenu. Aux dernières nouvelles, l’OM ne souhaitait pas le conserver non plus mais à prix cassé, la situation pourrait-elle évoluer ?

Pépé, Lokonga, Pablo Mari, Cédric Soares, Runarsson et Maitland-Niles non désirés…

Autre joueur prêté cette saison en Ligue 1 : Nicolas Pépé à Nice. L’énorme transfert d’Arsenal (80M€ en provenance de Lille en 2019) n’a jamais donné satisfaction à Londres, sa saison niçoise n’est pas extraordinaire (8 buts et 1 passe décisive en 25 matchs) mais pas infamante non plus. Les dirigeants azuréens souhaiteraient le garder alors qu’il arrive en fin de contrat en 2024 avec Arsenal.

Albert Sambi-Lokonga (prêté à Crystal Palace), Pablo Mari (prêté à Monza), Cédric Soares (prêté à Fulham), Alex Runarsson (prêté à Alanyaspor) seront également poussés vers la sortie. Ainsley Maitland-Niles est lui actuellement prêté à Southampton et sera quoi qu’il arrive en fin de contrat à l’issue de ce prêt.

De bonnes affaires à saisir pour l’OM ?

Mercato OM : Milik ? Longoria ne veut pas négocier !

Actuellement prêté à la Juventus Turin, Arkadiusz Milik semble se plaire en Italie. Si plusieurs rumeurs ont été relayées sur des négociations entre les deux clubs, la position de l’OM dans le dossier est ferme et définitive.

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille à la fin du mercato estival, Arkadiusz Milik a retrouvé des couleurs en Italie. L’international polonais a marqué six buts en 17 matchs de séries A. Les performances du joueur ont convaincu l’entraîneur italien Massimiliano Allegri qui compte sur le joueur la saison prochaine. Les dirigeants bianconeri avaient déjà l’intention de lever l’option d’achat mais plusieurs rumeurs affirmaient que des négociations avaient débuté entre l’OM et la Juventus sur le montant définitif du transfert. La position de l’OM serait en réalité beaucoup plus ferme que cela.

L’OM fermé aux négociations, la Juve devra payer

Selon les informations de la Provence, aucune négociation n’est en cours entre les deux clubs. Pour s’attacher les services du buteur polonais, les Italiens devront lever l’option d’achat de 7 millions d’euros plus 2 millions de bonus. Auteur de 30 buts en 55 matchs sous le maillot marseillais, Milik n’a pas su gagner la confiance de Jorge Sampaoli et Igor Tudor qui n’a pas souhaité le conserver l’été dernier. Il ne devrait pas retourner à Marseille sauf retournement de situation. Affaire à suivre.

Milik fera tout pour rester à la Juve !

« On verra plus tard, il y a un rachat déjà établi : avec les prix qui existent, le montant est intéressant. Ce sera aux dirigeants d’exercer le rachat. Milik a toujours voulu jouer pour la Juve. Il fera tout pour rester » Marco Sommella— Source: TMW (21/12/22)