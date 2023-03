Mercato OM : Comment Isaak Touré s’est relancé à Auxerre !

En manque de temps de jeu à l’OM, Isaak Touré revit à Auxerre. Christophe Pélissier s’est réjouit de la forme affiché par le défenseur français de 19 ans.

Prêté par l’Olympique de Marseille à l’AJ Auxerre lors du mercato hivernal, Isaak Touré s’est rapidement imposé comme un élément essentiel de l’équipe de Christophe Pélissier. D’abord utilisé en tant que défenseur central dans une défense à quatre, Touré s’est adapté au nouveau système mis en place par son entraîneur et évolue désormais dans l’axe gauche de la défense à trois auxerroise. Dans un entretien accordé à la Provence, Christophe Pélissier revient sur ce changement de poste et sur les premiers contacts avec le joueurs lors du mercato hivernal. L’entraîneur auxerrois estime que le joueur a une grosse marge de progression et reviendra plus fort à l’OM à la fin de son prêt.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria doublé par Arsenal pour ce défenseur français ?

Après une demi-saison sans temps de jeu à Marseille, le jeune défenseur central est devenu un pion essentiel de Christophe Pélissier dans l’Yonne#OM #TeamOM @OM_Officiel https://t.co/IlhIDIpCyU — La Provence OM (@OMLaProvence) March 24, 2023

Touré reviendra plus fort à l’OM

« Il est mieux dans ce système, même s’il avait aussi fait preuve de maturité à 4 derrière. Il nous apporte beaucoup de puissance, de fraîcheur et est très utile sur les sorties de ballons. Il a franchi des paliers, mais il doit gagner en concentration, être meilleur sur les coups de pied arrêtés offensifs ou sur sa préparation individuelle. Il faut encore être un peu derrière lui, mais on est là pour ça. On travaille beaucoup avec la vidéo avec lui. (…) J’avais tenu à discuter avec lui au téléphone avant qu’il vienne, parce que quand le prêt n’est pas voulu par le joueur, il n’est pas réussi. Il n’a pas pris son départ pour une régression, mais comme une opportunité de prendre de l’expérience afin de revenir plus fort à l’OM. Il avait besoin d’une transition entre la Ligue 2 et le haut de tableau de Ligue 1. Cela, il l’a tout de suite intégré, c’est le signe d’une certaine maturité pour son âge. Et batailler pour un maintien est très formateur. Il quittera Auxerre en ayant fait une demi-saison complète en Ligue 1. » Christophe Pélissier – La Provence (23/03/2023)