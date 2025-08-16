Le terrible constat de Mamadou Niang sur la défaite de l’OM à Rennes

Au lendemain de la défaite de l’Olympique de Marseille face au Stade Rennais (1-0) pour l’ouverture de la Ligue 1, Mamadou Niang n’a pas mâché ses mots sur le plateau de Football Club de Marseille lors du débrief à chaud a retrouver sur notre chaine Youtube. L’ancien capitaine olympien, invité à réagir à chaud, a livré une analyse sans concession, ciblant notamment les failles défensives déjà observées la saison passée.

« On connaît nos lacunes, on l’a vu l’année dernière : on s’est fait piéger contre Auxerre, Strasbourg, Angers, Reims… », a rappelé Niang, avant de pointer un moment clé de la rencontre. Selon lui, le but encaissé par l’OM est directement lié à une erreur individuelle de Leonardo Balerdi :

« Je vais être sévère avec Balerdi mais le but est pour lui. Je ne comprends pas pourquoi il joue le hors-jeu si haut à 10 contre 11 alors qu’il n’y a qu’un attaquant et qu’il ne peut qu’attaquer la profondeur. Ce sont des erreurs assez graves.»

Pour l’ancien attaquant, ce scénario n’est pas nouveau et s’inscrit dans un problème récurrent : « Il n’y a pratiquement que comme ça qu’on prend des buts depuis l’année dernière. On doit trouver des solutions, car des équipes comme ça, qui jouent bas, on va en affronter beaucoup cette saison. »

Niang met en garde : si l’OM ne corrige pas cet aspect défensif bien identifié par ses adversaires, le club risque de revivre les mêmes désillusions que lors de l’exercice précédent. Un avertissement clair dès la première journée, qui met déjà la pression sur Roberto De Zerbi et son staff.

“On se fait piéger sur un aspect défensif de notre jeu que tout nos adversaires de Ligue 1 connaissent maintenant” (Mamadou Niang)

L’intégralité du debrief ici : https://t.co/l8SRRwFugZ#OM #TeamOM pic.twitter.com/RYd6TbFxbu — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 15, 2025

