Rennes – OM (1-0) : la colère froide de De Zerbi après la défaite

Pour son entrée en lice en Ligue 1 2025-2026, l’OM a vécu une soirée frustrante au Roazhon Park. Malgré de nombreuses occasions, deux poteaux et une supériorité numérique pendant près d’une heure, les Olympiens se sont inclinés dans le temps additionnel face à Rennes (1-0). En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots.

Agacé par le scénario du match, l’entraîneur marseillais a pointé un problème d’efficacité :

“On a eu beaucoup d’occasions, on a eu deux poteaux et on prend un but bête. Mais si on pense que les buts tombent du ciel, on n’a rien compris.”

Pour De Zerbi, la défaite ne s’explique pas par un choix tactique isolé, notamment concernant Adrien Rabiot, repositionné dans un rôle qu’il connaît déjà :

“Il a joué là où il a toujours joué avec moi… Ce n’est pas à cause de Rabiot que l’OM n’a pas gagné ce match. Le problème a été général.”

Un but “évitable” et une leçon à retenir

Ce qui a le plus irrité l’Italien ? Le but encaissé dans les ultimes minutes :

“On a tout fait pour marquer, mais ça peut arriver de ne pas réussir. En revanche, on ne doit même pas se mettre en position de prendre ce but comme ça.”

“Tout le monde n’a pas encore compris”

Sans hausser la voix, mais avec une fermeté assumée, De Zerbi a livré un message clair à son vestiaire :

“Ce qu’on a fait jusqu’à présent ne sert à rien. À Marseille, tout le monde n’a pas encore compris qu’il faut être tout le temps au même niveau d’envie, de motivation, d’humilité. Si on veut une grande équipe, on doit faire plus, sinon on n’y arrivera pas.”

