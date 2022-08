Le volte-face de Bakambu, Le sponsor maillot en grande difficulté… Les 3 infos OM du jour

Retrouvez ci-dessous les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 05 aout 2022 concernant l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Le volte-face de Bakambu !

L’Olympique de Marseille doit dégraisser son effectif notamment en attaque où Tudor dispose de nombreux éléments. Cédric Bakambu était annoncé proche d’un départ. Ce dernier n’a visiblement pas l’intention de quitter l’OM…

Il y a quelques jours, le journal La Provence révélait que Cédric Bakambu, arrivé libre cet hiver après son expérience en Chine, pourrait déjà quitter l’OM. Il faut dire que les dirigeants marseillais doivent faire de la place dans leur effectif notamment en attaque ou Alexis Sanchez pour débarquer et rajouter un élément supplémentaire dans un secteur de jeu bien chargé.

L’international congolais n’a pas réellement réussi à s’imposer à Marseille. Avec Sampaoli, il n’avait déjà pas un rôle prépondérant dans l’effectif. Baladé à gauche puis dans l’axe, l’attaquant possède toujours une belle côte en Europe et notamment en Espagne où il évoluait à Villarreal jusqu’en 2018.

Bakambu pisté par le Celta Vigo

Cédric Bakambu serait donc sur les tablettes du Celta Vigo. Les chiffres de 6 à 7 millions d’euros d’euros d’indemnités de transfert sont même évoqués. Toutefois, le site Foot Mercato indique ce vendredi que l’attaquant de l’OM n’a pas du tout l’intention de quitter le club marseillais, bien au contraire.

Un départ de ce dernier permettrait de faire l’économie d’un des plus gros salaires de l’effectif et faire rentrer de l’argent dans les caisses. Cette décision risque donc de contrarier fortement Pablo Longoria…

Le nouveau sponsor de l’OM en grosse difficulté

Nouveau sponsor maillot de l’Olympique de Marseille et de Lille, Cazoo fait actuellement face à de très grosses difficultés financières. Les Échos rapportent que la société britannique, qui avait souhaité se développer par le biais du sponsoring sportif, subit des pertes conséquentes ces derniers mois.

C’est une nouvelle dont l’OM se serait bien passé. Après un changement d’entraîneur et une préparation inquiétante, l’Olympique de Marseille doit maintenant faire face aux difficultés financières de Cazoo, son nouveau sponsor maillot. La société britannique spécialisée dans la vente d’automobiles d’occasions reconditionnés affichent dans son rapport de compte des pertes très importantes, conduisant l’entreprise à revoir complètement sa stratégie de ses activités en Europe continentale.

Un impact sur la France ?

Celle-ci pourrait directement impacter l’Olympique de Marseille et le LOSC. La marque aurait décidé de mettre en place un plan de licenciement pour préserver ses liquidités, alors qu’elle vient de s’étendre sur le marché français. La société britannique n’a pas communiqué aux Échos si la France allait être impactée par ses nouvelles mesures. Sans aucune autre activité en France, Cazoo chercherait probablement à se désengager de ses contrats de sponsorings avec l’OM et le LOSC. Les deux clubs de Ligue 1 devraient alors trouver un nouveau sponsor au plus vite. Un problème supplémentaire qui se profile à l’horizon du côté de Marseille …

Il est trop tôt pour spéculer. Le processus de revue doit suivre son cours, les décisions éventuelles sur les changements dans notre manière de travailler seront prises ensuite. » Porte-parole Cazoo – Source : Les Échos (05/08/2022)



» La préservation des liquidités est la priorité de l’entreprise, devant la croissance. Nous allons procéder à une revue stratégique complète des activités en Europe continentale, afin de continuer à réduire notre consommation de trésorerie. » Alex Chesterman, fondateur de Cazoo – Source : Les Échos (05/08/2022)

« Nous sommes ravis d’accueillir Cazoo, une jeune entreprise déjà au niveau des plus grandes sociétés internationales, dans la famille de l’Olympique de Marseille. Au-delà, du partage de valeurs telles que le dépassement et la combativité, ce partenariat symbolise notre volonté commune de jouer sur la scène européenne et de continuer à grandir ensemble, chacun dans son domaine d’expertise. Nous sommes donc très fiers que Cazoo s’engage à nos côtés pour les années à venir ». Pablo Longoria – source : OM.fr (24/03/2022)