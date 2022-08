Mercato OM : Ce détails très important concernant le prêt de de Konrad de la Fuente

Le mercato de l’Olympique de Marseille est encore loin d’être terminé dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Le prochain joueur à quitter Marseille pourrait être le jeune Konrad de la Fuente. Arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone, l’attaquant américain de 21 ans avait réalisé quelques belles prestation en début de saison avant de complètement disparaître 21 matchs toutes compétitions confondues, 3 passes décisives et aucun but, c’est le bilan comptable du jeune joueur qui devrait donc retourner en Liga dans les prochains jours sous forme de prêts.

Un nouveau départ de plus se profile à l’Olympique de Marseille. Konrad de la Fuente pourrait bien être le prochain à quitter l’OM pour rejoindre Valladolid On en sait un peu plus sur les détails de son prêt.

En conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares et Luis Suarez, Pablo Longoria a également été questionné sur la suite du recrutement à l’Olympique de Marseille et notamment sur le bad buzz autour de la probable arrivée de Jordan Veretout.

» Nous sommes contents de notre Mercato. On a plus de joueurs que nécessaire, on voudrait en avoir 22 joueurs en comptant 2 gardiens. On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns.Certains se rapprochent… C’est ouvert jusqu’au 31/08. Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… Ce sont des joueurs sous contrat avec d’autres clubs et on doit les respecter » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (03/08/22)