Longoria : “L’OM, c’est comme une sorte de bonne addiction…”

En marge des festivités organisées par l’OM pour la célébration des 125 ans du club, l’émission “Marseille s’enflamme” a accueilli, parmi ses nombreux invités, le président de l’OM, Pablo Longoria, qui en a profité pour s’exprimer sur la fin de saison, l’importance de se qualifier pour la Ligue des Champions ou encore les nombreuses émotions que peut procurer une saison à l’OM…

Dans une atmosphère festive et détendue, le président de l’OM s’est donc exprimé en marge des célébrations des 125 ans du club. Installé au cœur du Vélodrome, Pablo Longoria a partagé un témoignage personnel sur son attachement à l’Olympique de Marseille, révélant toute la force du lien qui l’unit au club et à son environnement unique.

“La passion et l’adrénaline sont nos moteurs !”

Président de l’OM depuis 2021, Pablo Longoria a ainsi partagé son ressenti et sa manière de vivre, au quotidien, les émotions intenses que suscite une saison au sein d’un club comme l’Olympique de Marseille.

“En tant qu’Espagnol Pascal (Olmeta), ça serait très démagogique de dire que j’ai rêvé quand j’étais petit de devenir président de l’Olympique de Marseille. Ça, c’est quelque chose que la vie t’amène à faire. C’est vrai qu’à chaque fois que quelqu’un arrive dans ce club, il y a quelque chose de spécial qui rentre à l’intérieur. Je dis toujours c’est comme une sorte de bonne addiction dans le sens que tu passes par toutes les émotions pendant une saison. Dans toute la passion de football il n’y a pas beaucoup d’endroits qui ont la passion de Marseille dans toute l’Europe et même dans le monde. Ça c’est quelque chose, quand tu es passionné de football, de pouvoir le vivre dans un stade comme ça, de pouvoir vivre ce type d’émotions autour du football, c’est quelque chose qui donne une adrénaline, et finalement ça balance aussi les mauvais moments qu’il y a dans tous les clubs de football mais c’est cette passion et cette adrénaline qui sont les moteurs de toutes les actions qu’on mène dans le quotidien, parce que la récompense ici c’est plus important que dans le reste des clubs.”

