OM : 3 absents et une grosse incertitude côté RC Lens !

Avant d’affronter l’OM ce samedi (21h05) au Stade Vélodrome, le RC Lens doit composer avec plusieurs indisponibilités importantes, notamment en défense, qui pourraient peser sur la préparation du leader du championnat.

Lens encore pénalisé par les blessures

Le staff du RC Lens, emmené par Pierre Sage, enregistre plusieurs absences pour le déplacement à Marseille à quelques jours de la 19ᵉ journée de Ligue 1. Le latéral gauche Jhoanner Chávez et le défenseur central Jonathan Gradit sont tous les deux forfaits en raison de blessures persistantes : le second souffre d’une blessure à la jambe longue durée, ce qui le prive de compétition depuis plusieurs semaines.

Un autre absent de marque est le gardien Régis Gurtner, qui ne jouera plus cette saison, étant éloigné des terrains pour des raisons médicales.

Incertitude forte autour de Samson Baidoo

L’une des principales incertitudes concerne le jeune défenseur central Samson Baidoo. En conférence de presse, Pierre Sage a confirmé qu’« il y a de grandes chances que Samson Baidoo ne joue pas le match » en raison d’une douleur aux ischio-jambiers, bien qu’il n’y ait pas de gravité médicale majeure apparente.

Baidoo, qui a été titulaire à seize reprises cette saison en championnat, est un élément clé du système défensif des Lensois et son absence constituerait un coup dur pour la meilleure défense du championnat (13 buts encaissés en Ligue 1).

Sa non-participation au match s’ajoute aux autres indisponibilités et constitue une vraie question tactique pour le technicien lensois à deux jours du déplacement.