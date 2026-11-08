Amine Gouiri a encore marqué lors de la victoire de l’OM à Lens (1-2). L’attaquant a profité d’une erreur lensoise avant de rester dangereux tout au long de la rencontre.

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Marseille a idéalement commencé son déplacement à Bollaert. Dès la deuxième minute, Gradit a joué en retrait vers Baidoo, qui a laissé passer le ballon en pensant trouver Risser. Gouiri avait anticipé l’erreur et a poussé le ballon dans le but vide. Lens a ensuite repris l’initiative et Thauvin a égalisé de la tête à la 20e minute. L’attaquant marseillais a immédiatement continué à menacer : cinq minutes plus tard, sa déviation sur un centre de Paixão a heurté la barre. Il a aussi participé aux mouvements offensifs quand l’OM devait résister au temps fort lensois.

La seconde période a été plus fermée. Marseille a tenté de repartir vers l’avant par Paixão et Nnadi, tandis que De Lange a repoussé les nouvelles situations artésiennes. À la 82e minute, Angel Gomes a servi Paixão sur la gauche. Gouiri a repris son centre, mais Baidoo a contré le ballon. Keyliane Abdallah a suivi l’action et marqué le but de la victoire. Même sans réussir sa reprise, Gouiri a encore occupé une place centrale dans l’action décisive et accompagné le cinquième succès consécutif de l’OM en championnat.

La note FCM de Amine Gouiri : 7,5/10

Son appréciation

Gouiri a lancé l’OM en lisant parfaitement l’erreur lensoise, puis il est resté la menace offensive la plus constante de son équipe. Sa déviation sur la barre aurait pu lui offrir un doublé. Même lorsque Marseille a moins maîtrisé le ballon, ses déplacements et sa présence dans la surface ont occupé la défense. Sa reprise contrée sur le deuxième but complète une prestation encore décisive.

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