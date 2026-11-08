L’Olympique de Marseille a remporté un succès important sur la pelouse du RC Lens (2-1), dimanche soir, lors de la 10e journée de Ligue 1. Amine Gouiri et Keyliane Abdallah ont marqué pour les Phocéens, tandis que Florian Thauvin avait égalisé pour les Sang et Or.

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Selon Foot Mercato, l’OM a rapidement pris les devants après une erreur de la défense lensoise. Dès la deuxième minute, Amine Gouiri↗ a profité d’une passe en retrait mal négociée entre Gradit et Baidoo pour pousser le ballon dans le but vide. Lens a réagi par Florian Thauvin à la 20e minute, mais les Marseillais ont finalement repris l’avantage en fin de rencontre grâce à leur banc.

Gouiri récompensé par la meilleure note marseillaise

Amine Gouiri↗ obtient la note de 8. L’attaquant algérien a pesé sur la défense adverse avec quatre tirs, dont deux cadrés, et un total de 1,36 xG. Il aurait pu inscrire un doublé, mais sa déviation sur un centre de Igor Paixão a trouvé la barre transversale à la 25e minute. Gouiri a également été impliqué dans le second but olympien. Après le centre de Paixão, sa reprise a été contrée par Baidoo, avant que Keyliane Abdallah ne récupère le ballon pour marquer à la 82e minute. Le jeune Marseillais a ainsi signé une entrée décisive, cinq minutes après son apparition avec Angel Gomes.

Des entrants décisifs dans le dernier quart d’heure

Le coaching de Bruno Genesio a changé le cours de la rencontre. Lancés à la 77e minute à la place d’Amine↗ Harit et Himad Abdelli, Angel Gomes et Keyliane Abdallah ont participé à l’action du but victorieux, avec une passe vers Paixão puis le centre du Brésilien devant le but. Dans les rangs lensois, Florian Thauvin et Florian Sotoca ont obtenu les meilleures évaluations, avec 6,5. Thauvin a égalisé de la tête sur un centre de Sotoca, tandis que le gardien Risser a reçu la note de 4 après avoir encaissé deux buts et connu des difficultés dans son jeu au pied.

Une cinquième victoire consécutive pour l’OM

Cette victoire permet à l’OM d’enchaîner un cinquième succès consécutif en Ligue 1. Les Olympiens occupent désormais la quatrième place du classement, alors que Lens termine cette semaine par une deuxième défaite et se retrouve onzième.