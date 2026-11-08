Igor Paixão a connu une soirée mouvementée lors de la victoire de l’OM à Lens (1-2). Sauvé par Jeffrey De Lange après une passe dangereuse avant la pause, le Brésilien a ensuite participé à l’action du but victorieux.

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L’OM menait rapidement grâce à Gouiri, avant que Thauvin ne remette Lens à hauteur à la 20e minute. Dans ce premier acte, Igor Paixão a alterné les initiatives utiles et les choix moins heureux. Son centre pour Gouiri, à la 25e minute, a débouché sur une barre transversale. Mais juste avant la pause, une passe manquée a offert une occasion à Titraoui. De Lange a dû intervenir pour empêcher les Lensois de prendre l’avantage. Les quatre médias fournis soulignent cette irrégularité dans la prestation du Brésilien.

Paixão a poursuivi ses tentatives après le repos, avec davantage de réussite dans certaines accélérations. À la 82e minute, il a été trouvé sur la gauche avant d’adresser un centre en retrait. Gouiri n’a pas conclu, mais Keyliane Abdallah a suivi pour inscrire le but du succès marseillais. L’ailier a ainsi contribué à faire basculer une rencontre dans laquelle son erreur de première période aurait pu coûter cher à l’OM.

La note FCM d’Igor Paixão : 6/10

Son appréciation

Paixão a beaucoup tenté, avec trop de déchet et une erreur qui aurait pu peser lourd sans De Lange. Ses choix ont parfois ralenti ou compromis les attaques marseillaises. Il a néanmoins persisté, proposé un bon centre pour Gouiri avant la pause et retrouvé davantage de percussion ensuite. Son centre sur le but d’Abdallah récompense cette persévérance. Une contribution décisive qui relève son match sans en effacer les imperfections.

Les notes des médias