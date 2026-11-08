Jeffrey De Lange a encore compté dans la victoire de l’OM à Lens (1-2), dimanche soir. Décisif avant la pause, le gardien néerlandais a permis aux Marseillais de rester dans le match avant de faire la différence en seconde période.

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L’OM avait ouvert le score dès la deuxième minute grâce à Amine Gouiri, mais le déplacement à Bollaert n’a pas été une soirée tranquille pour Jeffrey De Lange. Lens a répondu par une tête de Florian Thauvin à la 20e minute, sur laquelle le gardien ne pouvait rien. Les occasions ont ensuite circulé d’un camp à l’autre, avec notamment une barre de Gouiri. Juste avant la pause, une passe manquée d’Igor Paixão a offert une situation dangereuse à Titraoui. De Lange a repoussé sa tentative, évitant aux Olympiens de regagner les vestiaires en étant menés.

Après le repos, le Néerlandais a continué de répondre aux sollicitations lensoises, notamment devant Udol. Ses cinq arrêts ont accompagné la meilleure seconde période marseillaise. Le but de Keyliane Abdallah, à la 82e minute, a finalement récompensé l’OM, vainqueur pour la cinquième fois consécutive en Ligue 1. L’Équipe, La Provence, Maxifoot et Foot Mercato soulignent tous le rôle déterminant du gardien dans ce succès.

La note FCM de Jeffrey De Lange : 7/10

Son appréciation

De Lange a encore pesé directement sur le résultat. Il ne peut rien sur la tête de Thauvin, mais ses cinq arrêts ont empêché Lens de profiter de ses temps forts. Sa parade face à Titraoui juste avant la pause a été déterminante, comme son intervention devant Udol après le repos. Plus rassurant dans les airs, il a donné de la sécurité à une défense parfois bousculée.

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