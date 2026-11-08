Titulaire à gauche en l’absence d’Emerson, Ulisses Garcia a participé au succès de l’OM à Lens (1-2). Le Suisse a toutefois connu des difficultés défensives et peu apporté offensivement, même lorsque les Marseillais ont davantage maîtrisé la rencontre.

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Le début de match avait placé l’OM dans une situation favorable, avec l’ouverture du score de Gouiri dès la deuxième minute. Ulisses Garcia s’est ensuite signalé par une intervention importante devant sa surface, à la huitième minute. Lens a néanmoins repris l’initiative et Thauvin a égalisé à la 20e. Le latéral suisse a été sollicité dans son couloir pendant ce temps fort adverse. L’Équipe porte un regard plus mesuré sur sa prestation que La Provence et Foot Mercato, tandis que Maxifoot relève ses difficultés face aux mouvements lensois avant la pause.

Après le repos, Garcia a été moins exposé. L’OM a retrouvé davantage de maîtrise, mais le Suisse n’a pas profité de cette évolution pour multiplier les contributions offensives. La décision est venue d’une action impliquant Paixão, Gouiri et Abdallah, buteur à la 82e minute. Marseille a conservé cet avantage jusqu’au bout. Pour Garcia, cette victoire collective accompagne une rencontre marquée par quelques interventions utiles, mais aussi par un apport limité dans le jeu offensif.

La note FCM d’Ulisses Garcia : 4/10

Son appréciation

Garcia a vécu une première période compliquée face aux mouvements de Thauvin et aux montées lensoises. Son placement sur l’égalisation et plusieurs imprécisions ont fragilisé son couloir. Il a parfois corrigé ses erreurs par son engagement et a été moins exposé après la pause, mais sans apporter suffisamment dans les sorties de balle ni dans le dernier tiers. Une prestation courageuse, mais trop limitée.

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