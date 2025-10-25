L’OM se déplace à Lens ce samedi, le match compte pour la 9e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 1e et le 4e de L1 ?

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi restait sur une belle dynamique avant sa défaite mercredi soir face au Sporting en ligue des Champions. Les Marseillais doivent se relancer face à une équipe en forme qui est remontée à la 4e place du classement !

Lens – OM : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match Les – OM aura lieu samedi 25 octobre 2025 à 21h05.

Il sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1 +

Comment voir Lens – OM en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur Ligue 1+.

