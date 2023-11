Lens – OM : Compos probables, chaîne TV, stats… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lens pour affronter le Racing Club à 20h45 à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lens aura lieu à 21h au Stade Bollaert. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Le groupe marseillais

Gardiens :

Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Lodi, Soglo, Gigot, Balerdi

Milieux :

Veretout, Kondogbia, Tika, Nadir, Harit

Attaquants :

Ndiaye, Sarr, Vitinha, Correa, Aubameyang

Le groupe de Lens

Gardiens :

Leca, Samba

Défenseurs :

Aguilar, Frankowski, Gradit, Danso, Khusanov, Medina, Haidara, Machado

Milieux :

P.Mendy, A.Diouf, Abdul Samed, El Aynaoui, Thomasson, Fulgini, Da Costa

Attaquants :

Sotoca, Wahi, Guilavogui, Saïd.

Le onze probable

OM :

Lopez

Clauss Mbemba Balerdi Lodi

Kondogbia Veretout

Harit

Sarr (ou Correa) Vitinha (ou Aubameyang) Ndiaye

Lens :

Samba

Gradit, Danso, Medina

Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado

Sotoca, Thomasson

Wahi

Le Stade

Ce match doit se jouer au Stade Bollaert (Capacité : 38 223 places).

L’Arbitre de ce Lens – OM

La rencontre sera dirigée par Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Eric Wattellier. Les deux arbitres assistants vidéo seront Clément Turpin et Nicolas Danos.

La Météo

Prévision météo à Lens à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 20%

– Température 8°C / ressentie 4°C

– Vent : SSO 20km/h

– Taux d’humidité : 94%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Lens – OM en L1

Victoires de l’OM : 39 Matchs nuls : 21 Victoires Lens : 38

Déclarations d’avant-match

Gennaro Gattuso : « Le match de demain ne sera pas capital pour la saison. On peut penser que c’est le cas au vu du classement mais il reste énormément de rencontres. Lens est l’équipe qui court le plus en L1. C’est une équipe très physique, dans un système très agressif. On a préparé le match, mais on a peu d’énergie après le match de jeudi. Ce n’est pas une excuse. On sera prêt. Il faudra batailler et faire preuve de beaucoup d’attention. Ce sera une grande bataille, a ajouté Gattuso avant de conclure: « On doit jouer verticalement pour éviter la première pression adverse. Je suis ici depuis 50 jours. Il est clair que nous n’avons pas encore atteint la perfection. On essaie surtout de passer la première pression adverse pour imposer notre jeu. »

Franck Haise : « En fin de saison dernière, à la 34e journée, celui-ci était déterminant. C’est un match qui revêt une importance pour essayer d’intégrer la première partie du tableau et se rapprocher des huit premières places. Pour la suite on verra car des équipes ont pris beaucoup d’avance.On va affronter une équipe très solide, qui encaisse très peu de buts et qui concède peu d’occasions. C’est une équipe très hermétique, pas facile à bouger. C’est une équipe généreuse, ce sera à nous d’être à la hauteur et de trouver des solutions »