Lens – OM : Compos probables, chaîne TV, stats… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lens ce samedi 23 novembre 2024 au Bollaert-Delelis pour un match crucial dans la lutte pour les premières places du championnatOnze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et RC Lens sera donné ce samedi 23 novembre 2024 à 17h00. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports

Le groupe marseillais

𝑺𝑸𝑼𝑨𝑫 📋 #RCLOM Les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour le déplacement à Lens demain soir 👊 pic.twitter.com/OV85miA33n — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 22, 2024

Le groupe de Lens

Gardiens :

Petric, Koffi, Samba

Défenseurs :

Machado, Danso, Chavez, Medina, Sarr, Frankowski, Pouilly

Milieux :

Pereira da Costa, Fulgini, Ojediran, Diouf, Zaroury, El Aynaoui, Mendy, Thomasson

Attaquants :

Sotoca, Nzola, Labeau-Lascary

Le onze probable

OM :

Rulli

Murillo, Balerdi (cap.), Kondogbia, Merlin

Rabiot, Hojbjerg, Koné

Greenwood Wahi Rowe

Lens :

Samba

Gradit, Danso, Medina

Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado

Sotoca, Thomasson

Wahi

Le Stade

Ce match doit se jouer au Stade Bollaert (Capacité : 38 223 places).

L’Arbitre de ce Lens – OM

La rencontre sera dirigée par Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Eric Wattellier. Les deux arbitres assistants vidéo seront Clément Turpin et Nicolas Danos.

La Météo

Prévision météo à Lens à 21h (*)

– Averses (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 46%

– Température 6°C / ressentie -2°C

– Vent : S 35km/h

– Taux d’humidité : 73%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Lens – OM en L1

Victoires de l’OM : 40 Matchs nuls : 21 Victoires Lens : 39

Déclarations d’avant-match

En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué la préparation de ce déplacement à Lens avec le retour tardif de Balerdi et Rulli:

« On a du travailler avec 7/8 joueurs en moins. On a moins vu le côté tactique. On sait ce que l’on doit faire pour progresser. On n’accepte pas ce que l’on a fait face à Auxerre. .J’ai assumé mes responsabilités, on a joué 5 matches au Vélodrome et on n’a qu’une victoire. Je ne fuis pas, je reste ici, je crois en cet OM et en ces joueurs. Je ne vais nulle part ailleurs… »

Will Still : « Ils ont gagné 7 de leurs 8 derniers matches à l’extérieur et marquent beaucoup de buts. À l’extérieur, ils sont très solides. On va devoir être excellents, tenter de les mettre en difficulté tout en respectant leur état de forme. Leur mise en place est tactiquement très propre et extrêmement précise. Ce sera un véritable test, un défi sur les plans physique, technique et tactique. À l’extérieur, ils sont redoutables. »